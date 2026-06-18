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Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день

Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день

Приостановка движения на одном из участков железной дороги в Крыму. Массированная атака украинских беспилотников на Подмосковье. Текущая ситуация с топливом в... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T22:55

2026-06-18T22:55

2026-06-18T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Приостановка движения на одном из участков железной дороги в Крыму. Массированная атака украинских беспилотников на Подмосковье. Текущая ситуация с топливом в Крыму. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью. Отставка Председателя Верховного суда Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приостановка движения на участке железной дороги в КрымуВ четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги было приостановлено движение. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс"."По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение. Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах", – проинформировал перевозчик.В компании подчеркнули, что в связи с ситуацией отменили поезд 168/167 Симферополь – Москва отправлением 18 июня. Пассажиров планируют пересадить на другие поезда "Таврия".Также было приостановлено движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская.Атака беспилотников ВСУ на ПодмосковьеВ Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников пострадали 17 человек, в том числе двое детей, повреждены жилые дома, машины и торговый центр, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Российские военные в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности, в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.Ситуация с топливом в КрымуВ Крыму дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. О ситуации со снабжением топливом рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во время прямой линии."На сегодняшний день… накопление топлива у нас обеспечено. К сожалению, мы ограничены источниками поставки светлых нефтепродуктов, но в настоящее время дополнительно прорабатываются меры по организации их доставки по сухопутному пути", – сообщил Воронкин.Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областьюТранспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой из Херсонской области сохраняется, в настоящее время проехать на полуостров можно несколькими маршрутами. О ситуации с проездом в указанных направлениях в четверг проинформировал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо."Транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется. Все профильные службы работают, ситуацию контролирую лично", – подчеркнул губернатор.Отставка Председателя Верховного суда КрымаВысшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия председателя Верховного суда (ВС) республики Крым Игоря Радионова."Удовлетворено заявление Радионова Игоря Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда республики Крым", – решила коллегия.Об отставке Радионов попросил сам, полномочия будут прекращены 1 августа 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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