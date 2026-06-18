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Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день
Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день
Приостановка движения на одном из участков железной дороги в Крыму. Массированная атака украинских беспилотников на Подмосковье. Текущая ситуация с топливом в... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T22:55
2026-06-18T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Приостановка движения на одном из участков железной дороги в Крыму. Массированная атака украинских беспилотников на Подмосковье. Текущая ситуация с топливом в Крыму. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью. Отставка Председателя Верховного суда Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приостановка движения на участке железной дороги в КрымуВ четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги было приостановлено движение. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс"."По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение. Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах", – проинформировал перевозчик.В компании подчеркнули, что в связи с ситуацией отменили поезд 168/167 Симферополь – Москва отправлением 18 июня. Пассажиров планируют пересадить на другие поезда "Таврия".Также было приостановлено движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская.Атака беспилотников ВСУ на ПодмосковьеВ Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников пострадали 17 человек, в том числе двое детей, повреждены жилые дома, машины и торговый центр, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Российские военные в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности, в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.Ситуация с топливом в КрымуВ Крыму дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. О ситуации со снабжением топливом рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во время прямой линии."На сегодняшний день… накопление топлива у нас обеспечено. К сожалению, мы ограничены источниками поставки светлых нефтепродуктов, но в настоящее время дополнительно прорабатываются меры по организации их доставки по сухопутному пути", – сообщил Воронкин.Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областьюТранспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой из Херсонской области сохраняется, в настоящее время проехать на полуостров можно несколькими маршрутами. О ситуации с проездом в указанных направлениях в четверг проинформировал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо."Транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется. Все профильные службы работают, ситуацию контролирую лично", – подчеркнул губернатор.Отставка Председателя Верховного суда КрымаВысшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия председателя Верховного суда (ВС) республики Крым Игоря Радионова."Удовлетворено заявление Радионова Игоря Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда республики Крым", – решила коллегия.Об отставке Радионов попросил сам, полномочия будут прекращены 1 августа 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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4.7
96
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Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день

Удар ВСУ по Подмосковью и изменение маршрута движения поездов в Крыму – главное за день

22:55 18.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Приостановка движения на одном из участков железной дороги в Крыму. Массированная атака украинских беспилотников на Подмосковье. Текущая ситуация с топливом в Крыму. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью. Отставка Председателя Верховного суда Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Приостановка движения на участке железной дороги в Крыму

В четверг, 18 июня, в Крыму на одном из участков железной дороги было приостановлено движение. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение. Завершающую часть пути от станции Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах", – проинформировал перевозчик.
В компании подчеркнули, что в связи с ситуацией отменили поезд 168/167 Симферополь – Москва отправлением 18 июня. Пассажиров планируют пересадить на другие поезда "Таврия".
Также было приостановлено движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская.
Шторм в море. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Вчера, 21:52
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Атака беспилотников ВСУ на Подмосковье

В Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников пострадали 17 человек, в том числе двое детей, повреждены жилые дома, машины и торговый центр, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Российские военные в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности, в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Вчера, 20:59
Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника

Ситуация с топливом в Крыму

В Крыму дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. О ситуации со снабжением топливом рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во время прямой линии.
"На сегодняшний день… накопление топлива у нас обеспечено. К сожалению, мы ограничены источниками поставки светлых нефтепродуктов, но в настоящее время дополнительно прорабатываются меры по организации их доставки по сухопутному пути", – сообщил Воронкин.
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В Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II века

Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью

Транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой из Херсонской области сохраняется, в настоящее время проехать на полуостров можно несколькими маршрутами. О ситуации с проездом в указанных направлениях в четверг проинформировал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.
"Транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется. Все профильные службы работают, ситуацию контролирую лично", – подчеркнул губернатор.
Панорама Оборона Севастополя после пожара из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Когда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара

Отставка Председателя Верховного суда Крыма

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России прекратила полномочия председателя Верховного суда (ВС) республики Крым Игоря Радионова.
"Удовлетворено заявление Радионова Игоря Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда республики Крым", – решила коллегия.
Об отставке Радионов попросил сам, полномочия будут прекращены 1 августа 2026 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Вчера, 07:59
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании для прекращения войны
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым пришел Азорский антициклон: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 19 июня
23:58В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:14В Крыму снова работает ПВО
22:55Изменение маршрута движения поездов в Крыму и удар ВСУ по Подмосковью: главное за день
22:42Где купить бензин в Севастополе в пятницу 19 июня
22:30Условный миротворец: почему после сделки США и Ирана конфликт может вспыхнуть снова
22:12В Севастополе второй раз за вечер объявлена тревога – город отражает удар ВСУ
22:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
21:52Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани
21:28Крымский мост открыт для движения
21:27Выйти из тени: работодатели Крыма легализовали 800 работников
21:12Ракетную опасность в Крыму отменили
21:08В Херсонесе нашли уникальный погребальный комплекс II века
20:59Массированная атака: над Крымом и регионами сбили 234 беспилотника
20:55Отбой тревоги объявлен в Севастополе
20:54В Евпатории 19 июня снизят давление в системе водоснабжения
20:42Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году
20:26Воздушную тревогу объявили в Севастополе
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