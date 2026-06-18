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Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов

Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов

За первые 10 дней июня в Крыму составили более 900 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 85 иностранцев выдворят с территории РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T13:16

2026-06-18T13:16

2026-06-18T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За первые 10 дней июня в Крыму составили более 900 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 85 иностранцев выдворят с территории России. Об этом сообщили в полиции Крыма по итогам первого этапа операции "Нелегал Трафик 2026".Масштабные проверки мест проживания и работы иностранцев были проведены в Крыму с 1 по 10 июня сотрудниками подразделений МВД, управления ФСБ и бойцами Росгвардии.По результатам составлено 918 административных протоколов, в том числе 685 - за нарушение режима и правил пребывания в России, 21 - за нарушение порядка осуществления трудовой деятельности.Установлены 15 лиц, которые находились в федеральном розыске, в том числе трое иностранцев. Все они задержаны.Зарегистрировано 34 материала о преступлениях в сфере миграции, возбуждено шесть уголовных дел за фиктивную регистрацию и одно - за незаконное пересечение госграницы РФ. Выявлены 53 нарушения за незаконное привлечение к трудовой деятельности и нарушения правил пребывания иностранных граждан.Ранее сообщалось, что за организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в Бахчисарайском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегаламиВ России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 разВ России ужесточают контроль за мигрантами – принят новый закон

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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