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Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов
Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов
За первые 10 дней июня в Крыму составили более 900 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 85 иностранцев выдворят с территории РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T13:16
2026-06-18T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За первые 10 дней июня в Крыму составили более 900 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 85 иностранцев выдворят с территории России. Об этом сообщили в полиции Крыма по итогам первого этапа операции "Нелегал Трафик 2026".Масштабные проверки мест проживания и работы иностранцев были проведены в Крыму с 1 по 10 июня сотрудниками подразделений МВД, управления ФСБ и бойцами Росгвардии.По результатам составлено 918 административных протоколов, в том числе 685 - за нарушение режима и правил пребывания в России, 21 - за нарушение порядка осуществления трудовой деятельности.Установлены 15 лиц, которые находились в федеральном розыске, в том числе трое иностранцев. Все они задержаны.Зарегистрировано 34 материала о преступлениях в сфере миграции, возбуждено шесть уголовных дел за фиктивную регистрацию и одно - за незаконное пересечение госграницы РФ. Выявлены 53 нарушения за незаконное привлечение к трудовой деятельности и нарушения правил пребывания иностранных граждан.Ранее сообщалось, что за организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в Бахчисарайском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегаламиВ России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 разВ России ужесточают контроль за мигрантами – принят новый закон
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, мвд по республике крым, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, новости крыма, общество
Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов

В Крыму нашли иностранных преступников в федеральном розыске

13:16 18.06.2026
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Крыму выявили нелегальных мигрантов
В Крыму выявили нелегальных мигрантов
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. За первые 10 дней июня в Крыму составили более 900 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 85 иностранцев выдворят с территории России. Об этом сообщили в полиции Крыма по итогам первого этапа операции "Нелегал Трафик 2026".
Масштабные проверки мест проживания и работы иностранцев были проведены в Крыму с 1 по 10 июня сотрудниками подразделений МВД, управления ФСБ и бойцами Росгвардии.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Крыму выявили нелегальных мигрантов
В Крыму выявили нелегальных мигрантов
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Крыму выявили нелегальных мигрантов
По результатам составлено 918 административных протоколов, в том числе 685 - за нарушение режима и правил пребывания в России, 21 - за нарушение порядка осуществления трудовой деятельности.

Вынесены решения о принудительном выдворении из России 85 иностранцев. Кроме того, принято 92 решения о запрете въезда в страну, 15 иностранцам сократили срок временного пребывания.

Установлены 15 лиц, которые находились в федеральном розыске, в том числе трое иностранцев. Все они задержаны.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Крыму выявили нелегальных мигрантов
В Крыму выявили нелегальных мигрантов
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Крыму выявили нелегальных мигрантов
Зарегистрировано 34 материала о преступлениях в сфере миграции, возбуждено шесть уголовных дел за фиктивную регистрацию и одно - за незаконное пересечение госграницы РФ. Выявлены 53 нарушения за незаконное привлечение к трудовой деятельности и нарушения правил пребывания иностранных граждан.
"За допущенные нарушения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предстоит выплатить административные штрафы по ст. 18.15 и 18.17 КоАП РФ в сумме до 800 тысяч рублей за каждого нелегального работника", - уточнили в полиции Крыма.
Ранее сообщалось, что за организацию незаконного канала миграции в Крыму осуждены двое мужчин, которые трудоустраивали иностранцев по поддельным документам на виноградники в Бахчисарайском районе.
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