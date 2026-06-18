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Инвесторы модернизируют санатории в Крыму - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Инвесторы модернизируют санатории в Крыму
Инвесторы модернизируют санатории в Крыму - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Инвесторы модернизируют санатории в Крыму
Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма. Об этой работе проинформировал в четверг глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T13:01
2026-06-18T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма. Об этой работе проинформировал в четверг глава республики Сергей Аксенов.Специалисты менее чем за год осуществили полную техническую модернизацию ранее действующей канатной дороги, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации.Аксенов подчеркнул заинтересованность органов власти республики в том, чтобы в Крыму работали системные инвесторы, которые возвращают уникальным местам и объектам достойный вид, делают их комфортными для отдыха и проживания.Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летТриллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития
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новости крыма, санатории крыма, крым, сергей аксенов, инвестиции
Инвесторы модернизируют санатории в Крыму

Санатории крымского Южнобережья модернизируют инвесторы из разных регионов РФ – Аксенов

13:01 18.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКанатная дорога в Гаспре
Канатная дорога в Гаспре
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма. Об этой работе проинформировал в четверг глава республики Сергей Аксенов.
"В санатории "Сосновая Роща" в поселке Гаспра инвестором проведен комплексный ремонт канатной дороги на пляж и на площади 1,7 га благоустроена территория парка "Можжевеловая роща", – проинформировал Аксенов в своем канале в МАКС.
Специалисты менее чем за год осуществили полную техническую модернизацию ранее действующей канатной дороги, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации.
"Также ведутся работы по реконструкции бывшего санатория "Марат", номерной фонд которого составит 190 единиц", – добавил глава региона.
Аксенов подчеркнул заинтересованность органов власти республики в том, чтобы в Крыму работали системные инвесторы, которые возвращают уникальным местам и объектам достойный вид, делают их комфортными для отдыха и проживания.
Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
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Новости КрымаСанатории КрымаКрымСергей АксеновИнвестиции
 
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