https://crimea.ria.ru/20260618/investory-moderniziruyut-sanatorii-v-krymu-1156969277.html
Инвесторы модернизируют санатории в Крыму
Инвесторы модернизируют санатории в Крыму - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Инвесторы модернизируют санатории в Крыму
Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма. Об этой работе проинформировал в четверг глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T13:01
2026-06-18T13:01
2026-06-18T13:01
новости крыма
санатории крыма
крым
сергей аксенов
инвестиции
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/12/1156969466_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c1c031376f78c225f56fa28b92279fe6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма. Об этой работе проинформировал в четверг глава республики Сергей Аксенов.Специалисты менее чем за год осуществили полную техническую модернизацию ранее действующей канатной дороги, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации.Аксенов подчеркнул заинтересованность органов власти республики в том, чтобы в Крыму работали системные инвесторы, которые возвращают уникальным местам и объектам достойный вид, делают их комфортными для отдыха и проживания.Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летТриллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/12/1156969466_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_428cb1bddb6eaca97b3f7630d986bffc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, санатории крыма, крым, сергей аксенов, инвестиции
Инвесторы модернизируют санатории в Крыму
Санатории крымского Южнобережья модернизируют инвесторы из разных регионов РФ – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма. Об этой работе проинформировал в четверг глава республики Сергей Аксенов.
"В санатории "Сосновая Роща" в поселке Гаспра инвестором проведен комплексный ремонт канатной дороги на пляж и на площади 1,7 га благоустроена территория парка "Можжевеловая роща", – проинформировал Аксенов в своем канале в МАКС.
Специалисты менее чем за год осуществили полную техническую модернизацию ранее действующей канатной дороги, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации.
"Также ведутся работы по реконструкции бывшего санатория "Марат", номерной фонд которого составит 190 единиц", – добавил глава региона.
Аксенов подчеркнул заинтересованность органов власти республики в том, чтобы в Крыму работали системные инвесторы, которые возвращают уникальным местам и объектам достойный вид, делают их комфортными для отдыха и проживания.
Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России
, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: