https://crimea.ria.ru/20260618/investory-moderniziruyut-sanatorii-v-krymu-1156969277.html

Инвесторы модернизируют санатории в Крыму

Инвесторы модернизируют санатории в Крыму - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Инвесторы модернизируют санатории в Крыму

Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма. Об этой работе проинформировал в четверг глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T13:01

2026-06-18T13:01

2026-06-18T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма. Об этой работе проинформировал в четверг глава республики Сергей Аксенов.Специалисты менее чем за год осуществили полную техническую модернизацию ранее действующей канатной дороги, обновили оборудование и привели транспортную линию в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации.Аксенов подчеркнул заинтересованность органов власти республики в том, чтобы в Крыму работали системные инвесторы, которые возвращают уникальным местам и объектам достойный вид, делают их комфортными для отдыха и проживания.Крым имеет все шансы стать ведущей инвестиционной площадкой России, а в перспективе неизбежно будет привлекать и иностранных инвесторов, заявлял ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в Крыму"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять летТриллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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