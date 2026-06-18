Рейтинг@Mail.ru
Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260618/infrastruktura-dlya-zhizni-kak-v-krymu-stroyat-zhile-i-dorogi-1156964326.html
Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги
Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги
Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T11:24
2026-06-18T11:24
крым
новости крыма
юрий гоцанюк
благоустройство
жилье в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152358527_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfa5db2cf735fce06039056d50a971ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам заседания комиссии по региональному развитию РФ под вице-премьера России Марата Хуснуллина.Также в рамках нацпроекта в Крыму к вводу в текущем году запланировано 59 объектов дорожного строительства протяженностью 277 км и 13 мостов, заключены контракты на благоустройство восьми общественных территорий. Завершены работы в "Городском саду" Ялты, продолжается обновление пространств в Керчи, Судаке, Симферополе и Бахчисарае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентовВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала годаВ Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152358527_240:0:960:540_1920x0_80_0_0_5b583d8b1ea41304c270cd798a98dd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, юрий гоцанюк, благоустройство, жилье в крыму
Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги

Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму – Гоцанюк

11:24 18.06.2026
 
© МинЖКХ РКНовостройка
Новостройка
© МинЖКХ РК
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам заседания комиссии по региональному развитию РФ под вице-премьера России Марата Хуснуллина.
"В жилищном строительстве объем ввода жилья составил 463 тысяч квадратных метров, то есть 36% от плана. Продолжается расселение аварийного фонда – жильем обеспечены 32 человека", – проинформировал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Также в рамках нацпроекта в Крыму к вводу в текущем году запланировано 59 объектов дорожного строительства протяженностью 277 км и 13 мостов, заключены контракты на благоустройство восьми общественных территорий. Завершены работы в "Городском саду" Ялты, продолжается обновление пространств в Керчи, Судаке, Симферополе и Бахчисарае.
"В рамках программы ведется реконструкция канализационно-насосной станции в Алуште и ремонт водоводов в Евпатории. На ряде объектов, включая водовод от села Прибрежное до Евпатории, готовность составляет 95%", – добавил председатель республиканского Совмина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов
В Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года
В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
 
КрымНовости КрымаЮрий ГоцанюкБлагоустройствоЖилье в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантов
13:01Инвесторы модернизируют санатории в Крыму
12:43Чеботарская разведшкола в Крыму: как фашисты вербовали юношей
12:39Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко
12:31Почти 1000 дронов ВСУ и дальнобойные ракеты "Фламинго" атаковали российские регионы
12:28Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:1915 взрослых и двое детей ранены в Подмосковье при атаке беспилотников ВСУ
12:10Минстрой РФ будет развивать стандарты качества жилья
11:45Остановка движения на участке ж/д в Крыму: для пассажиров подготовили автобусы
11:24Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги
11:12Посредник во взятке получил 4 года колонии в Симферополе
10:59Движение некоторых электричек в Крыму приостановлено
10:53Москву и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства – Путин
10:25В Крыму приостановили движение на участке ж/д – отменен поезд в Москву
10:11ВСУ атакует Москву – на подлете к столице уничтожены более 190 БПЛА
10:01Три дня голосования и новые регионы: что известно о выборах в Госдуму
09:56Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки дронов
09:46Топливо в Севастополе реализуют на 11 АЗС
09:37Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса
09:12Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня
Лента новостейМолния