https://crimea.ria.ru/20260618/infrastruktura-dlya-zhizni-kak-v-krymu-stroyat-zhile-i-dorogi-1156964326.html

Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги

Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги

Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T11:24

2026-06-18T11:24

2026-06-18T11:24

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новости крыма

юрий гоцанюк

благоустройство

жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам заседания комиссии по региональному развитию РФ под вице-премьера России Марата Хуснуллина.Также в рамках нацпроекта в Крыму к вводу в текущем году запланировано 59 объектов дорожного строительства протяженностью 277 км и 13 мостов, заключены контракты на благоустройство восьми общественных территорий. Завершены работы в "Городском саду" Ялты, продолжается обновление пространств в Керчи, Судаке, Симферополе и Бахчисарае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентовВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала годаВ Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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