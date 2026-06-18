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Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги
Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги
Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T11:24
2026-06-18T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам заседания комиссии по региональному развитию РФ под вице-премьера России Марата Хуснуллина.Также в рамках нацпроекта в Крыму к вводу в текущем году запланировано 59 объектов дорожного строительства протяженностью 277 км и 13 мостов, заключены контракты на благоустройство восьми общественных территорий. Завершены работы в "Городском саду" Ялты, продолжается обновление пространств в Керчи, Судаке, Симферополе и Бахчисарае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентовВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала годаВ Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
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крым, новости крыма, юрий гоцанюк, благоустройство, жилье в крыму
Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги
Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму – Гоцанюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Более 460 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Крыму по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк по итогам заседания комиссии по региональному развитию РФ под вице-премьера России Марата Хуснуллина.
"В жилищном строительстве объем ввода жилья составил 463 тысяч квадратных метров, то есть 36% от плана. Продолжается расселение аварийного фонда – жильем обеспечены 32 человека", – проинформировал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Также в рамках нацпроекта в Крыму к вводу в текущем году запланировано 59 объектов дорожного строительства протяженностью 277 км и 13 мостов, заключены контракты на благоустройство восьми общественных территорий. Завершены работы в "Городском саду" Ялты, продолжается обновление пространств в Керчи, Судаке, Симферополе и Бахчисарае.
"В рамках программы ведется реконструкция канализационно-насосной станции в Алуште и ремонт водоводов в Евпатории. На ряде объектов, включая водовод от села Прибрежное до Евпатории, готовность составляет 95%", – добавил председатель республиканского Совмина.
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