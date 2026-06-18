https://crimea.ria.ru/20260618/granitsa-s-ukrainoy-pylaet-kak-nikogda---lukashenko-1156968670.html

Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко

Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко

Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T12:39

2026-06-18T12:39

2026-06-18T12:39

россия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

дети

новости

беларусь

атаки всу

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.Если кто-то провоцирует Белоруссию и пытается втянуть ее в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, заявил белорусский президент."Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать", - сказал Лукашенко.И подчеркнул, что дрон, ударивший в Брянской области по автобусу с белорусскими детьми, был украинским, в связи с чем Белоруссия ждет честного ответа от украинских госслужащих и военных по этой ситуации.В среду ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии. СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиВрачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детямПутин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в Брянске

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, дети, новости, беларусь, атаки всу, украина