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Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко
Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко
Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T12:39
2026-06-18T12:39
2026-06-18T12:39
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.Если кто-то провоцирует Белоруссию и пытается втянуть ее в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, заявил белорусский президент."Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать", - сказал Лукашенко.И подчеркнул, что дрон, ударивший в Брянской области по автобусу с белорусскими детьми, был украинским, в связи с чем Белоруссия ждет честного ответа от украинских госслужащих и военных по этой ситуации.В среду ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии. СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской областиВрачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детямПутин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в Брянске
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россия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, дети, новости, беларусь, атаки всу, украина
Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко
Граница с Украиной пылает как никогда - Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.
"Южная граница (Белоруссии) - полторы тысячи километров... пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ: надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить", - цитирует его РИА Новости.
Если кто-то провоцирует Белоруссию и пытается втянуть ее в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать, заявил белорусский президент.
"Если нас кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать", - сказал Лукашенко.
И подчеркнул, что дрон, ударивший в Брянской области по автобусу с белорусскими детьми, был украинским, в связи с чем Белоруссия ждет честного ответа от украинских госслужащих и военных по этой ситуации.
"Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", - заявил белорусский лидер.
В среду ВСУ атаковали автобус
с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы
(в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии. СК Белоруссии возбудил уголовное дело
после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.
По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар
Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.
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