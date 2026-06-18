https://crimea.ria.ru/20260618/gde-v-sudake-18-iyunya-mozhno-kupit-benzin--adresa-1156962277.html
Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса
Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса
В Судаке 18 июня топливо в свободной продаже будет на трех автозаправках. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T09:37
2026-06-18T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Судаке 18 июня топливо в свободной продаже будет на трех автозаправках. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Кирилл Чебышев.На АЗС "Атан" с 10:00 можно будет заправиться:- на Восточном шоссе - бензином марки АИ-92 (всего в наличии 5 тонн), марки АИ-95 Ультра (3 тонны) и дизелем Ультра (5 тонн);- на Феодосийском шоссе, 14 - бензином марки АИ-92 (всего в наличии 5 тонн) и дизелем Ультра (5 тонн);На АЗС ТЭС (Феодосийское шоссе, 12А) с 10:00 в продаже будут бензин марки АИ-92 (3 тонны), марки АИ-95NP (3 тонны), а также ДТ NP (3 тонны).В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииКрым преодолеет проблему с поставками бензина
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Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса
Бензин в Судаке 18 июня будет в свободной продаже на трех АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Судаке 18 июня топливо в свободной продаже будет на трех автозаправках. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Кирилл Чебышев.
"К заправке доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства", - почеркнул он.
На АЗС "Атан" с 10:00 можно будет заправиться:
- на Восточном шоссе - бензином марки АИ-92 (всего в наличии 5 тонн), марки АИ-95 Ультра (3 тонны) и дизелем Ультра (5 тонн);
- на Феодосийском шоссе, 14 - бензином марки АИ-92 (всего в наличии 5 тонн) и дизелем Ультра (5 тонн);
На АЗС ТЭС (Феодосийское шоссе, 12А) с 10:00 в продаже будут бензин марки АИ-92 (3 тонны), марки АИ-95NP (3 тонны), а также ДТ NP (3 тонны).
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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