https://crimea.ria.ru/20260618/gde-v-sudake-18-iyunya-mozhno-kupit-benzin--adresa-1156962277.html

Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса

Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Где в Судаке 18 июня можно купить бензин – адреса

В Судаке 18 июня топливо в свободной продаже будет на трех автозаправках. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T09:37

2026-06-18T09:37

2026-06-18T09:37

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судак

новости крыма

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Судаке 18 июня топливо в свободной продаже будет на трех автозаправках. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Кирилл Чебышев.На АЗС "Атан" с 10:00 можно будет заправиться:- на Восточном шоссе - бензином марки АИ-92 (всего в наличии 5 тонн), марки АИ-95 Ультра (3 тонны) и дизелем Ультра (5 тонн);- на Феодосийском шоссе, 14 - бензином марки АИ-92 (всего в наличии 5 тонн) и дизелем Ультра (5 тонн);На АЗС ТЭС (Феодосийское шоссе, 12А) с 10:00 в продаже будут бензин марки АИ-92 (3 тонны), марки АИ-95NP (3 тонны), а также ДТ NP (3 тонны).В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииКрым преодолеет проблему с поставками бензина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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