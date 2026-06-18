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Где купить бензин в Севастополе в пятницу 19 июня

Где купить бензин в Севастополе в пятницу 19 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Где купить бензин в Севастополе в пятницу 19 июня

В пятницу, 19 июня, продавать бензин на заправках сети "ТЭС" в Севастополе будут по QR-кодам. Исключением станут заправки "близнецы" на трассе "Таврида" в... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T22:42

2026-06-18T22:42

2026-06-18T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В пятницу, 19 июня, продавать бензин на заправках сети "ТЭС" в Севастополе будут по QR-кодам. Исключением станут заправки "близнецы" на трассе "Таврида" в Верхнесадовом. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На двух заправках "близнецах" "ТЭС" 19 июня будет свободная продажа топлива по адресам:Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3Также на всех АЗС "ТЭС" будет в свободной продаже будет топливо "ДТ New Power".Ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.Развожаев подчеркнул, что полученный в четверг QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 пятницы.Службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города, заправляются с 6 до 9 утра, и по необходимости в течение дня на отдельных колонках на АЗС.По QR-коду можно будет заправить только машину, отпуск топлива в канистры запрещен.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Также в Минтопэнерго Крыма сообщили, что дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с топливом в Крыму сегодня – ответ МинтопэнергоКрым преодолеет проблему с поставками бензинаКогда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, топливо, транспорт, михаил развожаев