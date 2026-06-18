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Евпатория и еще два населенных пункта на западе Крыма частично обесточены
Евпатория и еще два населенных пункта на западе Крыма частично обесточены - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Евпатория и еще два населенных пункта на западе Крыма частично обесточены
Евпатория и примыкающие к ней Заозерное и Новоозерное в четверг днем частично остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T16:22
2026-06-18T16:22
2026-06-18T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Евпатория и примыкающие к ней Заозерное и Новоозерное в четверг днем частично остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Планируемое время восстановления – три часа, добавили в "Крымэнерго".Днем в четверг, 18 июня, несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма частично обесточены. Кроме того, несколько населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроэнергии.Также в четверг Гончарное, Передовое и Широкое под Севастополем частично остались без электроснабжения из-за технологического нарушения.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таврическая ТЭС станет самой мощной в КрымуВ Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
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новости крыма, евпатория, электричество, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Евпатория и еще два населенных пункта на западе Крыма частично обесточены
В Крыму без света остались частично Евпатория и еще два поселка на западе полуострова