https://crimea.ria.ru/20260618/dvizhenie-nekotorykh-elektrichek-v-krymu-priostanovleno-1156963792.html
Движение некоторых электричек в Крыму приостановлено
Движение некоторых электричек в Крыму приостановлено - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Движение некоторых электричек в Крыму приостановлено
В Крыму временно остановлено движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T10:59
2026-06-18T10:59
2026-06-18T10:59
крым
новости крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888725_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_2676eb57a34c190784bf86690c53f5a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму временно остановлено движение пригородных поездов на участке Нижнегорская – Краснофлотская. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ЮППК отметили, что о возобновлении движения проинформируют дополнительно.Ранее сообщалось, что в четверг в Крыму на одном из участков железной дороги приостановлено движение пассажирских поездов. В связи с ситуацией отменяется поезд 168/167 Симферополь-Москва отправлением 18 июня.Напомним, в график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамРасписание автобусов по Крыму в связи с ситуацией с движением поездов "Таврия"График движения крымских электричек изменится с 18 июня
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123888725_99:0:887:591_1920x0_80_0_0_6b5ea8e147314025f6466668894655f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка
Движение некоторых электричек в Крыму приостановлено
В Крыму приостановили движение электричек на участке Нижнегорская – Краснофлотская