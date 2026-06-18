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Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация
Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация
В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T07:39
2026-06-18T07:39
2026-06-18T07:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Кроме того, в деревне Степаново при падении обломков сбитого БПЛА на частный дом пострадала женщина. У нее легкое ранение плеча, от госпитализации она отказалась, отметил губернатор. В Люберцах дроны повредили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Обломки БПЛА попали на крышу торгового центра "Белая Дача". Здание загорелось. Также беспилотники повредили жилые дома и дачные участки в нескольких СНТ в разных районах. "В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", - указал Воробьев.На всех адресах работают сотрудники МЧС, силовики, медики и правоохранители. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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подмосковье, андрей воробьев, атаки всу, происшествия, новости сво, пожар, новости, московская область
Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация
В Подмосковье после попадания беспилотника в многоэтажку эвакуируют жильцов
07:39 18.06.2026 (обновлено: 07:51 18.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома", - написал он в МАКС.
Кроме того, в деревне Степаново при падении обломков сбитого БПЛА на частный дом пострадала женщина. У нее легкое ранение плеча, от госпитализации она отказалась, отметил губернатор.
В Люберцах дроны повредили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Обломки БПЛА попали на крышу торгового центра "Белая Дача". Здание загорелось.
Также беспилотники повредили жилые дома и дачные участки в нескольких СНТ в разных районах.
"В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", - указал Воробьев.
На всех адресах работают сотрудники МЧС, силовики, медики и правоохранители.
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