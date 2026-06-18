https://crimea.ria.ru/20260618/dron-popal-v-zhiloy-mnogokvartirnyy-dom-v-podmoskove---idet-evakuatsiya-1156955810.html

Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация

Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Дрон попал в жилую многоэтажку в Подмосковье - идет эвакуация

В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T07:39

2026-06-18T07:39

2026-06-18T07:51

подмосковье

андрей воробьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье в результате массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Кроме того, в деревне Степаново при падении обломков сбитого БПЛА на частный дом пострадала женщина. У нее легкое ранение плеча, от госпитализации она отказалась, отметил губернатор. В Люберцах дроны повредили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Обломки БПЛА попали на крышу торгового центра "Белая Дача". Здание загорелось. Также беспилотники повредили жилые дома и дачные участки в нескольких СНТ в разных районах. "В Павловском Посаде, в СНТ "Дружба" деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные подразделения работают на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", - указал Воробьев.На всех адресах работают сотрудники МЧС, силовики, медики и правоохранители. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, андрей воробьев, атаки всу, происшествия, новости сво, пожар, новости, московская область