Рейтинг@Mail.ru
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260618/dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-na-chetverg-1156953423.html
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы пройдут локальные кратковременные дожди с грозами. Ночью преимущественно без осадков... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T00:01
2026-06-18T00:01
крым
новости крыма
погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b192c0c149939f6cf2d26a58c274ec9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы пройдут локальные кратковременные дожди с грозами. Ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24…26.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19, днем +25...+27 градусов.На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_449:0:1889:1080_1920x0_80_0_0_2e1615fa8f25599054cc2149390b551c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 18.06.2026
 
© РИА Новости КрымАлимова Балка в Крыму
Алимова Балка в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы пройдут локальные кратковременные дожди с грозами. Ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +10…13; днем +23…28, в горах +17…21", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24…26.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19, днем +25...+27 градусов.
На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаПогодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 18 июня
23:45В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки
23:33Cамолет Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем
23:11В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
23:07Раненных при атаке ВСУ на автобус с детьми доставят в Белоруссию
22:48В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области
22:33Атака на автобус с детьми из Беларуси и эвакуация на Украине – главное
22:21МВД: мошенники выдают себя за военкоров
22:12В Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры
22:10Капитуляция Америки: к чему ведет наспех составленная сделка с Ираном
21:56Межнациональную рознь в Крыму никому посеять не удастся - мнение
21:45Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену
21:33G7 увеличит поставки Украине систем ПВО и вооружений большой дальности
21:25Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье - двое погибли
21:20Как тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотна
21:11Осенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запуску
21:01Крымский мост сейчас – обстановка со стороны Тамани и Керчи к 21 часу
20:5127 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России
20:45Житель Крыма осужден на 17 лет за денежные переводы ВСУ
Лента новостейМолния