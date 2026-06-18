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Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы пройдут локальные кратковременные дожди с грозами. Ночью преимущественно без осадков... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы пройдут локальные кратковременные дожди с грозами. Ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24…26.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19, днем +25...+27 градусов.На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дожди и грозы: погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. В дневные часы пройдут локальные кратковременные дожди с грозами. Ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +10…13; днем +23…28, в горах +17…21", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24…26.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +24...26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19, днем +25...+27 градусов.
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