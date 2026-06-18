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Что происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго
Что происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Что происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго
В Крыму дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. Об этом рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во время... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T17:10
2026-06-18T17:10
2026-06-18T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. Об этом рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во время прямой линии.Он отметил повышенный спрос на топливо в Крыму в связи с курортным сезоном, уборочной кампанией, работами в садах, строительством. А также - ценовые колебания.По его словам, на сегодня на основных АЗС Крыма стоимость топлива марки АИ-92 составляет 79 рублей за литр, 86 рублей – за бензин марки АИ-95 и 85 рублей – за литр дизтоплива. При этом стоимость для юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, несколько выше.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииКрым преодолеет проблему с поставками бензина
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Что происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго
Минтопэнерго: в Крыму дополнительно прорабатывают меры по доставке топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. Об этом рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во время прямой линии.
"На сегодняшний день… накопление топлива у нас обеспечено. К сожалению, мы ограничены источниками поставки светлых нефтепродуктов, но в настоящее время дополнительно прорабатываются меры по организации их доставки по сухопутному пути", - сообщил Воронкин.
Он отметил повышенный спрос на топливо в Крыму в связи с курортным сезоном, уборочной кампанией, работами в садах, строительством. А также - ценовые колебания.
"У нас была проблема с нефтетрейдерами в связи с увеличением стоимости топлива для конечного потребителя в розничном секторе, но главой республики Сергеем Аксеновым принято решение и поставлена задача основным предприятиям-трейдерам эту цену снизить в розничном сегменте", - добавил Воронкин.
По его словам, на сегодня на основных АЗС Крыма стоимость топлива марки АИ-92 составляет 79 рублей за литр, 86 рублей – за бензин марки АИ-95 и 85 рублей – за литр дизтоплива. При этом стоимость для юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, несколько выше.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней. Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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