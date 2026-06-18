https://crimea.ria.ru/20260618/chto-proiskhodit-s-toplivom-v-krymu-segodnya---otvet-mintopenergo--1156984103.html

Что происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго

Что происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Что происходит с топливом в Крыму сегодня - ответ Минтопэнерго

В Крыму дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. Об этом рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во время... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T17:10

2026-06-18T17:10

2026-06-18T17:10

крым

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владимир воронкин

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топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму дополнительно прорабатываются меры по доставке топлива на полуостров. Об этом рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин во время прямой линии.Он отметил повышенный спрос на топливо в Крыму в связи с курортным сезоном, уборочной кампанией, работами в садах, строительством. А также - ценовые колебания.По его словам, на сегодня на основных АЗС Крыма стоимость топлива марки АИ-92 составляет 79 рублей за литр, 86 рублей – за бензин марки АИ-95 и 85 рублей – за литр дизтоплива. При этом стоимость для юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, несколько выше.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииКрым преодолеет проблему с поставками бензина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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