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Четверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Четверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
Четверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Четверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
В Севастополе четверо выпускников показали блестящие результаты на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку – ребята сдали экзамены на 100... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T19:55
2026-06-18T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе четверо выпускников показали блестящие результаты на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку – ребята сдали экзамены на 100 баллов, поделился губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор рассказал, что выпускник гимназии № 1 им. А.С. Пушкина Игорь Николаевский в этом году стал победителем всероссийской Национальной технологической олимпиады по профилю "Разработка мобильных приложений" и призером в "Технологиях виртуальной реальности".Выпускница школы № 14 имени И.С. Пьянзина Екатерина Рудь увлекается кинематографом и театром, интересуется психологией. Она – неоднократный победитель и призер олимпиад по биологии, кандидат в мастера спорта по фехтованию.Выпускник филиала Нахимовского военно-морского ордена Почета училища в Севастополе Павел Уколов стал призером Всеармейской олимпиады по программированию "ИнфоТехКвест" среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны России.Выпускник школы №15 имени Александра Павловича Байбутлова Максим Сомов хочет связать свою профессиональную жизнь с информационной безопасностью. Юноша планирует поступить в Севастопольский государственный университет.Ранее сообщалось, что в Крыму подвели первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). По химии 100 баллов набрали 13 выпускников, по русскому языку - 11 выпускников, по литературе – 9 выпускников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловВ Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языкуВ Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, егэ
Четверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Четверо севастопольских выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку

19:55 18.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фото
Сдача ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе четверо выпускников показали блестящие результаты на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку – ребята сдали экзамены на 100 баллов, поделился губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе мы поощряем стобалльников и педагогов, их подготовивших. Участник ЕГЭ текущего года, получивший 100 баллов, получает выплату в размере 50 тысяч рублей, педагог, подготовивший такого выпускника, получает выплату в размере 100 тысяч рублей", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Губернатор рассказал, что выпускник гимназии № 1 им. А.С. Пушкина Игорь Николаевский в этом году стал победителем всероссийской Национальной технологической олимпиады по профилю "Разработка мобильных приложений" и призером в "Технологиях виртуальной реальности".
Выпускница школы № 14 имени И.С. Пьянзина Екатерина Рудь увлекается кинематографом и театром, интересуется психологией. Она – неоднократный победитель и призер олимпиад по биологии, кандидат в мастера спорта по фехтованию.
Выпускник филиала Нахимовского военно-морского ордена Почета училища в Севастополе Павел Уколов стал призером Всеармейской олимпиады по программированию "ИнфоТехКвест" среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны России.
Выпускник школы №15 имени Александра Павловича Байбутлова Максим Сомов хочет связать свою профессиональную жизнь с информационной безопасностью. Юноша планирует поступить в Севастопольский государственный университет.
Ранее сообщалось, что в Крыму подвели первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). По химии 100 баллов набрали 13 выпускников, по русскому языку - 11 выпускников, по литературе – 9 выпускников.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевОбразование в Крыму и СевастополеЕГЭ
 
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