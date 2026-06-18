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Четверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Четверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Четверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

В Севастополе четверо выпускников показали блестящие результаты на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку – ребята сдали экзамены на 100... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T19:55

2026-06-18T19:55

2026-06-18T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе четверо выпускников показали блестящие результаты на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку – ребята сдали экзамены на 100 баллов, поделился губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор рассказал, что выпускник гимназии № 1 им. А.С. Пушкина Игорь Николаевский в этом году стал победителем всероссийской Национальной технологической олимпиады по профилю "Разработка мобильных приложений" и призером в "Технологиях виртуальной реальности".Выпускница школы № 14 имени И.С. Пьянзина Екатерина Рудь увлекается кинематографом и театром, интересуется психологией. Она – неоднократный победитель и призер олимпиад по биологии, кандидат в мастера спорта по фехтованию.Выпускник филиала Нахимовского военно-морского ордена Почета училища в Севастополе Павел Уколов стал призером Всеармейской олимпиады по программированию "ИнфоТехКвест" среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны России.Выпускник школы №15 имени Александра Павловича Байбутлова Максим Сомов хочет связать свою профессиональную жизнь с информационной безопасностью. Юноша планирует поступить в Севастопольский государственный университет.Ранее сообщалось, что в Крыму подвели первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). По химии 100 баллов набрали 13 выпускников, по русскому языку - 11 выпускников, по литературе – 9 выпускников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловВ Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языкуВ Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, егэ