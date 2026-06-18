https://crimea.ria.ru/20260618/chebotarskaya-razvedshkola-v-krymu-kak-fashisty-verbovali-yunoshey-1156852230.html

Чеботарская разведшкола в Крыму: как фашисты вербовали юношей

Чеботарская разведшкола в Крыму: как фашисты вербовали юношей - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Чеботарская разведшкола в Крыму: как фашисты вербовали юношей

В Крыму рассекретили архивные документы о работе Чеботарской разведшколы немецких спецслужб на территории оккупированного полуострова в годы Великой... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T12:43

2026-06-18T12:43

2026-06-18T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму рассекретили архивные документы о работе Чеботарской разведшколы немецких спецслужб на территории оккупированного полуострова в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.Архивные документы содержат информацию о работе и личном составе Чеботарской разведшколы, деталях обучения разведчиков, привлеченных оккупантами к работе в интересах Третьего рейха.Под руководством немецких офицеров "ВИКО" доктора Ротмаллера, директора школы Мальц и оберлейтенанта Бруно в "школе чабанов" проводилась специальная и идеологическая подготовка разведчиков для работы в прифронтовой полосе в интересах фашистов.Местных юношей обучали способам сбора разведывательных данных о частях Красной Армии, методам перехода через линию фронта, навыкам выявления советских партизан и парашютистов. В марте 1943 года сорок обучающихся окончили разведшколу и были направлены нацистами на работу в интересах Германии.В апреле 1944 года сотрудники Народного комиссариата государственной безопасности Крыма арестовали 18 человек из числа оставшихся в живых преподавателей и учеников разведшколы, из которых 17 впоследствии, на основании собранных неопровержимых доказательств, были приговорены к различным срокам заключения за измену Родине.В ФСБ привели некоторые цитаты из архивных материалов:Оберлейтенант Бруно:"…срок обучения в школе увеличен, так как введен ряд новых дисциплин, и вы получите еще дополнительную специальность. Мы хотим из вас сделать культурных людей – преданных Германии и над тем, чтобы из вас выгнать большевистский дух нам придется много поработать…"Оберлейтенант Бруно:"…после окончания школы вы будете не только чабанами, а получите специальные задания немецкого командования по борьбе с Советским союзом, в частности, находясь в степи около отар (стада овец), при обнаружении лиц подозрительных на партизан и парашютистов, вы обязаны об этом немедленно поставить в известность соответствующие органы полиции и жандармерии".Обвиняемые Беспалов А.П. и Боженик А.Е.:"…немецкий офицер сказал, что школа из нас будет готовить не только чабанов, но и разведчиков, и действительно, вскоре после этого нам начали преподавать следующие дисциплины и в следующем объеме:1. Разведку на оккупированной территории и в тылу Красной Армии – 100 часов.2. География – 20-30 часов.3. Немецкий язык – 50 часов.4. Топография – 5-7 часов.5. Изучение видов оружия и военное дело.Кроме того, преподавалась техника перехода линии фронта и другие вопросы, связанные с ведением военной разведки".Ранее в Крыму рассекретили данные о действиях английской разведки в начале Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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