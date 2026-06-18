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Часть южного берега Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Часть южного берега Крыма обесточена
Часть южного берега Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Часть южного берега Крыма обесточена
Днем в четверг, 18 июня, несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Днем в четверг, 18 июня, несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Ранее сообщалось, что 17 июня без электричества остались более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
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новости крыма, юбк, электроэнергия, электричество, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Часть южного берега Крыма обесточена

В Крыму обесточена часть южного побережья полуострова

14:16 18.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Днем в четверг, 18 июня, несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Населенные пункты частично: Ялта, Виноградное, Ливадия", – говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что 17 июня без электричества остались более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма.
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Новости КрымаЮБКЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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