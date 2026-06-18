https://crimea.ria.ru/20260618/chast-yuzhnogo-berega-kryma-obestochena-1156974713.html
Часть южного берега Крыма обесточена
Часть южного берега Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Часть южного берега Крыма обесточена
Днем в четверг, 18 июня, несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T14:16
2026-06-18T14:16
2026-06-18T14:16
новости крыма
юбк
электроэнергия
электричество
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c804bb01cb89ada7a5ad4f2d6e078dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Днем в четверг, 18 июня, несколько населенных пунктов на Южном берегу Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.Ранее сообщалось, что 17 июня без электричества остались более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_49098d5f1e36d9aa369745fa5f378d7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, юбк, электроэнергия, электричество, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Часть южного берега Крыма обесточена
В Крыму обесточена часть южного побережья полуострова