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Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году
Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году
13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026 – 2027 учебный год, стартовавшей в республике. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T20:42
2026-06-18T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. 13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026 – 2027 учебный год, стартовавшей в республике. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госсовета в четверг.При этом колледжи и техникумы готовы принять за счет бюджета 9 427 студентов. Самыми востребованными направлениями остаются сфера обслуживания, туризм и общественное питание, где предусмотрено около 1,5 тысячи мест. Высокий спрос также ожидается на медицинские специальности, строительство, информационные технологии, сельское хозяйство и металлообработку. Вузы республики в этом году предлагают 3 524 бюджетных места на очной форме обучения и еще 582 – на заочной и очно-заочной.Прием документов в учреждения среднего специального образования продлится с 20 июня по 15 августа, а на творческие специальности – до 10 августа, в вузы – с 20 июня по 25 июля. Тем, кто не сможет пройти на бюджетные места, образовательные учреждения региона предлагают более 18 тысяч мест на платной основе.В целом по России в новом учебном году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования, сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ведущие вузы России изменили правила приема абитуриентовРабота вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестатаОбразование должно быть современным – эксперт
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353
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму
Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году

Госсовет Крыма: 13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в республике

20:42 18.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота приемной комиссии в университете
Работа приемной комиссии в университете - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. 13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026 – 2027 учебный год, стартовавшей в республике. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госсовета в четверг.

"В новом учебном году выпускникам школ будет доступно 13 533 бюджетных места в колледжах, техникумах и вузах полуострова", сказано в сообщении.

При этом колледжи и техникумы готовы принять за счет бюджета 9 427 студентов. Самыми востребованными направлениями остаются сфера обслуживания, туризм и общественное питание, где предусмотрено около 1,5 тысячи мест. Высокий спрос также ожидается на медицинские специальности, строительство, информационные технологии, сельское хозяйство и металлообработку. Вузы республики в этом году предлагают 3 524 бюджетных места на очной форме обучения и еще 582 – на заочной и очно-заочной.
Прием документов в учреждения среднего специального образования продлится с 20 июня по 15 августа, а на творческие специальности – до 10 августа, в вузы – с 20 июня по 25 июля. Тем, кто не сможет пройти на бюджетные места, образовательные учреждения региона предлагают более 18 тысяч мест на платной основе.
В целом по России в новом учебном году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования, сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года.
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КрымНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Образование в Крыму и СевастополеСреднее профессиональное образование в Крыму
 
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