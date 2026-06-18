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Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году

Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Бюджетные места в вузах и колледжах Крыма – как поступить в 2026 году

13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026 – 2027 учебный год, стартовавшей в республике. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T20:42

2026-06-18T20:42

2026-06-18T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. 13,5 тысяч бюджетных мест подготовлены для абитуриентов в Крыму в рамках приемной кампании на 2026 – 2027 учебный год, стартовавшей в республике. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госсовета в четверг.При этом колледжи и техникумы готовы принять за счет бюджета 9 427 студентов. Самыми востребованными направлениями остаются сфера обслуживания, туризм и общественное питание, где предусмотрено около 1,5 тысячи мест. Высокий спрос также ожидается на медицинские специальности, строительство, информационные технологии, сельское хозяйство и металлообработку. Вузы республики в этом году предлагают 3 524 бюджетных места на очной форме обучения и еще 582 – на заочной и очно-заочной.Прием документов в учреждения среднего специального образования продлится с 20 июня по 15 августа, а на творческие специальности – до 10 августа, в вузы – с 20 июня по 25 июля. Тем, кто не сможет пройти на бюджетные места, образовательные учреждения региона предлагают более 18 тысяч мест на платной основе.В целом по России в новом учебном году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования, сообщал ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ведущие вузы России изменили правила приема абитуриентовРабота вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестатаОбразование должно быть современным – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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