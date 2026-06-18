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Без света осталась часть Бахчисарайского района Крыма

Без света осталась часть Бахчисарайского района Крыма - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Без света осталась часть Бахчисарайского района Крыма

Несколько населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроэнергии днем в четверг, 18 июня. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T14:52

2026-06-18T14:52

2026-06-18T14:52

новости крыма

бахчисарайский район

электроэнергия

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроэнергии днем в четверг, 18 июня. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".И уточнили, что восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов.Также в четверг днем из-за аварии частично обесточен Южный берег Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму

бахчисарайский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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