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Без света осталась часть Бахчисарайского района Крыма
Без света осталась часть Бахчисарайского района Крыма - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Без света осталась часть Бахчисарайского района Крыма
Несколько населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроэнергии днем в четверг, 18 июня. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T14:52
2026-06-18T14:52
2026-06-18T14:52
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бахчисарайский район
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма остались без электроэнергии днем в четверг, 18 июня. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".И уточнили, что восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов.Также в четверг днем из-за аварии частично обесточен Южный берег Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Без света осталась часть Бахчисарайского района Крыма
В Крыму без света осталась часть Бахчисарайского района полуострова