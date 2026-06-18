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Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве
Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве
Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T06:17
2026-06-18T06:17
москва
сергей собянин
атаки всу
происшествия
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
нпз
нефтебаза
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.К утру над столице уничтожили 33 БПЛА. Попытки ударов продолжаются.Сейчас экстренные службы работают на месте падения обломков. Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку.В Ростовской области один человек погиб и еще двое ранены при ночной атаке ВСУ на город Гуково. В регионе поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, атаки всу, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), нпз, нефтебаза, пожар, новости, новости сво
Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве

В Москве беспилотники ударили по нефтезаводу и повредили торговый центр - Собянин

06:17 18.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
"Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий", - сообщил он в МАКС.
К утру над столице уничтожили 33 БПЛА. Попытки ударов продолжаются.
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. На месте падения обломков на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет", - добавил мэр Москвы.
Сейчас экстренные службы работают на месте падения обломков. Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку.
В Ростовской области один человек погиб и еще двое ранены при ночной атаке ВСУ на город Гуково. В регионе поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь.
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МоскваСергей СобянинАтаки ВСУПроисшествияБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)НПЗНефтебазаПожарНовостиНовости СВО
 
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06:17Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве
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