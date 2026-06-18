https://crimea.ria.ru/20260618/bespilotniki-atakovali-neftezavod-i-torgovyy-tsentr-v-moskve-1156955370.html

Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве

Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве

Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T06:17

2026-06-18T06:17

2026-06-18T06:17

москва

сергей собянин

атаки всу

происшествия

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

нпз

нефтебаза

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.К утру над столице уничтожили 33 БПЛА. Попытки ударов продолжаются.Сейчас экстренные службы работают на месте падения обломков. Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку.В Ростовской области один человек погиб и еще двое ранены при ночной атаке ВСУ на город Гуково. В регионе поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, атаки всу, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), нпз, нефтебаза, пожар, новости, новости сво