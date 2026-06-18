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Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня

Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня

В четверг, 18 июня, топливо в Саках будет в свободном доступе на двух автозаправках. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T09:12

2026-06-18T09:12

2026-06-18T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, топливо в Саках будет в свободном доступе на двух автозаправках. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло.Глава администрации отметила, что с 10:00 на АЗС "Атан" на Евпаторийском шоссе, 79Б будет в продаже ДТ Ультра (ориентировочно на 150 машин); на Евпаторийском шоссе, 80В - АИ-95 Ультра (ориентировочно на 100 машин) и ДТ Ультра (ориентировочно на 150 машин).В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииКрым преодолеет проблему с поставками бензина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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