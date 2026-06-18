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Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня
Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня
В четверг, 18 июня, топливо в Саках будет в свободном доступе на двух автозаправках. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T09:12
2026-06-18T09:12
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юлия предыбайло
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топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, топливо в Саках будет в свободном доступе на двух автозаправках. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло.Глава администрации отметила, что с 10:00 на АЗС "Атан" на Евпаторийском шоссе, 79Б будет в продаже ДТ Ультра (ориентировочно на 150 машин); на Евпаторийском шоссе, 80В - АИ-95 Ультра (ориентировочно на 100 машин) и ДТ Ультра (ориентировочно на 150 машин).В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииКрым преодолеет проблему с поставками бензина
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крым, саки, юлия предыбайло, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, азс, новости крыма, общество
Бензин в Саках – на каких АЗС есть топливо 18 июня

В Саках 18 июня топливо в свободной продаже будет на двух АЗС

09:12 18.06.2026
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 18 июня, топливо в Саках будет в свободном доступе на двух автозаправках. Об этом сообщила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло.
Глава администрации отметила, что с 10:00 на АЗС "Атан" на Евпаторийском шоссе, 79Б будет в продаже ДТ Ультра (ориентировочно на 150 машин); на Евпаторийском шоссе, 80В - АИ-95 Ультра (ориентировочно на 100 машин) и ДТ Ультра (ориентировочно на 150 машин).
"Напоминаю, что продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации", - говорится в сообщении.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.
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