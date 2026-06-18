https://crimea.ria.ru/20260618/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast-pogib-chelovek-i-povrezhden-teplovoz-1156955164.html

Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз

Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз - РИА Новости Крым, 18.06.2026

Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз

Один человек погиб и еще двое ранены при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область. В регионе пылают пожары и поврежден тепловоз. Об этом сообщил губернатор Юрий... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T05:56

2026-06-18T05:56

2026-06-18T06:02

ростовская область

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое ранены при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область. В регионе пылают пожары и поврежден тепловоз. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Он добавил, что воздушная атака на область продолжается. "Кроме того, в результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться", - добавил Слюсарь.Губернатор призвал жителей покинуть улицы, зайти в помещения и не подходить к окнам.Накануне в Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Как сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, погибла сопровождающая и ранены дети.Следком России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии.Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело.Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости сво, новости, пожар