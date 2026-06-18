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Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз
Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз - РИА Новости Крым, 18.06.2026
Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз
Один человек погиб и еще двое ранены при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область. В регионе пылают пожары и поврежден тепловоз. Об этом сообщил губернатор Юрий... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T05:56
2026-06-18T06:02
ростовская область
юрий слюсарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое ранены при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область. В регионе пылают пожары и поврежден тепловоз. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Он добавил, что воздушная атака на область продолжается. "Кроме того, в результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться", - добавил Слюсарь.Губернатор призвал жителей покинуть улицы, зайти в помещения и не подходить к окнам.Накануне в Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Как сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, погибла сопровождающая и ранены дети.Следком России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии.Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело.Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости сво, новости, пожар
Атака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловоз

В Ростовской области при атаке ВСУ погиб один человек и поврежден тепловоз

05:56 18.06.2026 (обновлено: 06:02 18.06.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое ранены при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область. В регионе пылают пожары и поврежден тепловоз. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал он в МАКС.
Он добавил, что воздушная атака на область продолжается.
"Кроме того, в результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться", - добавил Слюсарь.
Губернатор призвал жителей покинуть улицы, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Накануне в Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Как сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, погибла сопровождающая и ранены дети.
Следком России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии.
Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело.
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовостиПожар
 
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