https://crimea.ria.ru/20260618/555-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1156960183.html

555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 18.06.2026

555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T08:20

2026-06-18T08:20

2026-06-18T08:26

министерство обороны рф

атаки всу

атаки всу на крым

крым

азовское море

новости сво

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146205790_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_0d86e412a2efc53d26e791ded6c0ba50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Москва в ночь на четверг подверглась массированной атаке ВСУ. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра. В Подмосковье повреждены многоэтажка и частные дома, горят машины и торговый центр. Легкое ранение получил один человек.В Ростовской области один человек погиб и еще двое ранены в городе Гуково. В результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, крым, азовское море, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон)