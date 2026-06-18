https://crimea.ria.ru/20260618/555-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1156960183.html
555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 18.06.2026
555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T08:20
2026-06-18T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Москва в ночь на четверг подверглась массированной атаке ВСУ. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра. В Подмосковье повреждены многоэтажка и частные дома, горят машины и торговый центр. Легкое ранение получил один человек.В Ростовской области один человек погиб и еще двое ранены в городе Гуково. В результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
Над Крымом и еще 17 регионами за ночь уничтожили 555 украинских беспилотников
08:20 18.06.2026 (обновлено: 08:26 18.06.2026)