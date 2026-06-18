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555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 18.06.2026
555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Москва в ночь на четверг подверглась массированной атаке ВСУ. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра. В Подмосковье повреждены многоэтажка и частные дома, горят машины и торговый центр. Легкое ранение получил один человек.В Ростовской области один человек погиб и еще двое ранены в городе Гуково. В результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, крым, азовское море, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон)
555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

Над Крымом и еще 17 регионами за ночь уничтожили 555 украинских беспилотников

08:20 18.06.2026 (обновлено: 08:26 18.06.2026)
 
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Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили массированный налет украинских беспилотников на Крым и еще 17 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - уточнили в оборонном ведомстве.
Москва в ночь на четверг подверглась массированной атаке ВСУ. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.
В Подмосковье повреждены многоэтажка и частные дома, горят машины и торговый центр. Легкое ранение получил один человек.
В Ростовской области один человек погиб и еще двое ранены в городе Гуково. В результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.
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