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33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 18.06.2026
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33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 18.06.2026
33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Крыму подвели первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже известны результаты работ по истории, химии, русскому языку и литературе. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2026
2026-06-18T13:56
2026-06-18T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму подвели первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже известны результаты работ по истории, химии, русскому языку и литературе. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма."Крымские одиннадцатиклассники уже демонстрируют высокие результаты, подтверждая качество образования в регионе. Экзаменационная кампания проходит в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности и объективности", - отметили в министерстве.Кроме того, каждый пятый участник экзамена по химии набрали более 80 баллов. На экзамене по истории 11% выпускников справились с заданиями на повышенный балл. На ЕГЭ по литературе порог в 80+ баллов преодолели 10% участников. Русский язык на "отлично" (от 80 баллов и выше) написали 8% одиннадцатиклассников.Выпускникам 2026 года осталось пройти ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранным языкам.Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать.По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловВ Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловВ Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку
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РИА Новости Крым
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96
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крым, минобраз крыма, образование в крыму и севастополе, экзамены, егэ, новости крыма, общество
33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму 33 выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов

13:56 18.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ в Симферополе
Сдача ЕГЭ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму подвели первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже известны результаты работ по истории, химии, русскому языку и литературе. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.
"Крымские одиннадцатиклассники уже демонстрируют высокие результаты, подтверждая качество образования в регионе. Экзаменационная кампания проходит в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности и объективности", - отметили в министерстве.
По итогам проверенных работ, по химии 100 баллов набрали 13 выпускников, по русскому языку - 11 выпускников, по литературе - 9 выпускников.
Кроме того, каждый пятый участник экзамена по химии набрали более 80 баллов. На экзамене по истории 11% выпускников справились с заданиями на повышенный балл. На ЕГЭ по литературе порог в 80+ баллов преодолели 10% участников. Русский язык на "отлично" (от 80 баллов и выше) написали 8% одиннадцатиклассников.
"Обязательный экзамен по русскому языку успешно сдали и преодолели минимальный порог баллов 97% всех выпускников Республики Крым", - добавили в ведомстве.
Выпускникам 2026 года осталось пройти ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранным языкам.
Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать.
По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.
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