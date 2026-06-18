https://crimea.ria.ru/20260618/33-krymskikh-vypusknika-stali-ege-na-100-ballov-1156972609.html

33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 18.06.2026

33 крымских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму подвели первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже известны результаты работ по истории, химии, русскому языку и литературе. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T13:56

2026-06-18T13:56

2026-06-18T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму подвели первые итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ). Уже известны результаты работ по истории, химии, русскому языку и литературе. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма."Крымские одиннадцатиклассники уже демонстрируют высокие результаты, подтверждая качество образования в регионе. Экзаменационная кампания проходит в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности и объективности", - отметили в министерстве.Кроме того, каждый пятый участник экзамена по химии набрали более 80 баллов. На экзамене по истории 11% выпускников справились с заданиями на повышенный балл. На ЕГЭ по литературе порог в 80+ баллов преодолели 10% участников. Русский язык на "отлично" (от 80 баллов и выше) написали 8% одиннадцатиклассников.Выпускникам 2026 года осталось пройти ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранным языкам.Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать.По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловВ Севастополе шестеро выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловВ Севастополе четыре человека сдают ЕГЭ по китайскому языку

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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