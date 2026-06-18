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15 взрослых и двое детей ранены в Подмосковье при атаке беспилотников ВСУ

15 взрослых и двое детей ранены в Подмосковье при атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 18.06.2026

15 взрослых и двое детей ранены в Подмосковье при атаке беспилотников ВСУ

После налета украинских БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 18.06.2026

2026-06-18T12:19

2026-06-18T12:19

2026-06-18T12:45

новости

подмосковье

московская область

андрей воробьев

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. После налета украинских БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.В Раменском пострадали три человека. 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей госпитализирован в Раменскую больницу. 10-летняя девочка с травмами голеней находится под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства. Еще один пострадавший, 35-летний мужчина, доставлен в Жуковскую больницу с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи.В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Медицинская помощь ему оказана амбулаторно.В Люберцах пострадали двое мужчин – 20 и 33 лет. Они доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. Состояние обоих оценивается как средней тяжести.В Дзержинском мужчина с ранениями шеи госпитализирован в Люберецкую больницу.В Котельниках пострадали девять человек. Пятеро находятся в Люберецкой больнице, среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. Трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший проходит лечение в Жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался, еще одному 39-летнему мужчине помощь оказали амбулаторно.Еще один 50-летний мужчина госпитализирован из ТЦ Садовод в Люберецкую больницу с осколочными ранениями брюшной стенки.Сейчас тушение пожаров продолжается. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.В Подмосковье после массированной атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, горят машины и торговый центр, сообщал ранее Воробьев. Также российские военные утром в четверг уничтожили 194 беспилотника ВСУ на подлете к Москве, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В частности в Москве зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центраСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночьАтака ВСУ на Ростовскую область: погиб человек и поврежден тепловозВ Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

подмосковье

московская область

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2026

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новости, подмосковье, московская область, андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу