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Журналист РИА Новости Крым победила во Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Журналист РИА Новости Крым победила во Всероссийском конкурсе
Журналист РИА Новости Крым победила во Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Журналист РИА Новости Крым победила во Всероссийском конкурсе
Журналист РИА Новости Крым Галина Овсянникова одержала победу во II Всероссийском медиаконкурсе "Русский космос" в номинации "Лучшее интервью". РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T06:28
2026-06-17T06:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Журналист РИА Новости Крым Галина Овсянникова одержала победу во II Всероссийском медиаконкурсе "Русский космос" в номинации "Лучшее интервью".Всего на конкурс, приуроченный к 65-летию первого полета человека в космос, поступило 315 работ от 149 телерадиокомпаний из 80 регионов – от Калининграда до Камчатки. Победителей в пяти номинациях определили члены профессионального жюри под председательством заместителя генерального директора – руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова.Материал Галины Овсянниковой "11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях" признан лучшим в номинации "Лучшее интервью" в категории "диджитал".Учредителями II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос" выступали ВГТРК и Госкорпорация "Роскосмос". Конкурс проходил при поддержке Правительства Самарской области и городской администрации Самары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника ОтечестваСотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе
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награды, конкурс, журналистика, риа новости крым, новости крыма
Журналист РИА Новости Крым победила во Всероссийском конкурсе

Журналист РИА Новости Крым победила во Всероссийском конкурсе "Русский космос"

06:28 17.06.2026
 
© РИА Новости КрымНаграда Всероссийского конкурса "Русский космос"
Награда Всероссийского конкурса Русский космос - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Журналист РИА Новости Крым Галина Овсянникова одержала победу во II Всероссийском медиаконкурсе "Русский космос" в номинации "Лучшее интервью".
Всего на конкурс, приуроченный к 65-летию первого полета человека в космос, поступило 315 работ от 149 телерадиокомпаний из 80 регионов – от Калининграда до Камчатки. Победителей в пяти номинациях определили члены профессионального жюри под председательством заместителя генерального директора – руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова.
Материал Галины Овсянниковой "11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях" признан лучшим в номинации "Лучшее интервью" в категории "диджитал".
Учредителями II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос" выступали ВГТРК и Госкорпорация "Роскосмос". Конкурс проходил при поддержке Правительства Самарской области и городской администрации Самары.
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