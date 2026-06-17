https://crimea.ria.ru/20260617/zhurnalist-ria-novosti-krym-pobedila-vo-vserossiyskom-konkurse-1156912999.html

Журналист РИА Новости Крым победила во Всероссийском конкурсе

Журналист РИА Новости Крым победила во Всероссийском конкурсе - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Журналист РИА Новости Крым победила во Всероссийском конкурсе

Журналист РИА Новости Крым Галина Овсянникова одержала победу во II Всероссийском медиаконкурсе "Русский космос" в номинации "Лучшее интервью". РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T06:28

2026-06-17T06:28

2026-06-17T06:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Журналист РИА Новости Крым Галина Овсянникова одержала победу во II Всероссийском медиаконкурсе "Русский космос" в номинации "Лучшее интервью".Всего на конкурс, приуроченный к 65-летию первого полета человека в космос, поступило 315 работ от 149 телерадиокомпаний из 80 регионов – от Калининграда до Камчатки. Победителей в пяти номинациях определили члены профессионального жюри под председательством заместителя генерального директора – руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова.Материал Галины Овсянниковой "11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях" признан лучшим в номинации "Лучшее интервью" в категории "диджитал".Учредителями II Всероссийского медиаконкурса "Русский космос" выступали ВГТРК и Госкорпорация "Роскосмос". Конкурс проходил при поддержке Правительства Самарской области и городской администрации Самары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника ОтечестваСотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе

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