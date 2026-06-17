https://crimea.ria.ru/20260617/zhitelya-khersonskoy-oblasti-prigovorili-k-13-godam-za-gosizmenu-1156937957.html

Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену

Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену

В Херсонской области суд приговорил к 13 годам 41-летнего местного жителя за передачу сведений о российских военных украинским спецслужбам. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T21:45

2026-06-17T21:45

2026-06-17T21:45

херсонская область

суд

госизмена

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области суд приговорил к 13 годам 41-летнего местного жителя за передачу сведений о российских военных украинским спецслужбам. Об этом сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, находясь на территории Херсонской области в октябре 2022 года, подсудимый установил контакт с представителем украинской разведки.Он добровольно собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ и направлял через мессенджер своему куратору. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники.Суд с учетом позиции прокуратуры назначил мужчине наказание сроком 13 лет колонии строго режима и штраф 350 тысяч рублей.Ранее 17 лет строгого режима получил симферополец за госизмену. Он посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиковГотовил теракт на железной дороге: ФСБ задержала агента КиеваСевастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, суд, госизмена, новости