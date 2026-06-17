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Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену
Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену
В Херсонской области суд приговорил к 13 годам 41-летнего местного жителя за передачу сведений о российских военных украинским спецслужбам. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T21:45
2026-06-17T21:45
херсонская область
суд
госизмена
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области суд приговорил к 13 годам 41-летнего местного жителя за передачу сведений о российских военных украинским спецслужбам. Об этом сообщает региональная прокуратура.По данным ведомства, находясь на территории Херсонской области в октябре 2022 года, подсудимый установил контакт с представителем украинской разведки.Он добровольно собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ и направлял через мессенджер своему куратору. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники.Суд с учетом позиции прокуратуры назначил мужчине наказание сроком 13 лет колонии строго режима и штраф 350 тысяч рублей.Ранее 17 лет строгого режима получил симферополец за госизмену. Он посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани призвали не снимать и не публиковать фото поездов и грузовиковГотовил теракт на железной дороге: ФСБ задержала агента КиеваСевастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
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РИА Новости Крым
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херсонская область, суд, госизмена, новости
Жителя Херсонской области приговорили к 13 годам за госизмену

Херсонский суд приговорил местного жителя к 13 годам за госизмену

21:45 17.06.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области суд приговорил к 13 годам 41-летнего местного жителя за передачу сведений о российских военных украинским спецслужбам. Об этом сообщает региональная прокуратура.
"Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье государственная измена. Прокуратурой поддержано гособвинение по уголовному делу",- говорится в сообщении.
По данным ведомства, находясь на территории Херсонской области в октябре 2022 года, подсудимый установил контакт с представителем украинской разведки.
Он добровольно собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС РФ и направлял через мессенджер своему куратору. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники.
Суд с учетом позиции прокуратуры назначил мужчине наказание сроком 13 лет колонии строго режима и штраф 350 тысяч рублей.
Ранее 17 лет строгого режима получил симферополец за госизмену. Он посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины.
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