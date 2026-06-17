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Житель Крыма осужден на 17 лет за денежные переводы ВСУ
Житель Крыма осужден на 17 лет за денежные переводы ВСУ - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Житель Крыма осужден на 17 лет за денежные переводы ВСУ
В Крыму жителя Красногвардейского района осудили за госизмену и приговорили к 17 годам колонии строго режима. Об этом сообщает региональная прокуратура, которая РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T20:45
2026-06-17T20:45
2026-06-17T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Крыму жителя Красногвардейского района осудили за госизмену и приговорили к 17 годам колонии строго режима. Об этом сообщает региональная прокуратура, которая направила дело в суд.В надзорном ведомстве рассказали, что мужчина за несколько лет перевел более 280 тысяч рублей на банковские счета и фонды для сбора в интересах вооруженных сил Украины. При этом подсудимый осознавал, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным Силам Российской Федерации.Ранее 17 лет строгого режима получил симферополец за госизмену. Он посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе арестован шпион СБУСледил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих
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госизмена, красногвардейский район, крым, новости крыма, происшествия
Житель Крыма осужден на 17 лет за денежные переводы ВСУ
Крымчанина приговорили к 17 годам за финансирование украинской армии