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Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов
Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время. Об этом глава республики сообщил в среду в своем канале РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:04
2026-06-17T11:11
крым
срочные новости крыма
сергей аксенов
мототранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время. Об этом глава республики сообщил в среду в своем канале в МАКС.16 июня Аксенов сообщил, что на территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.Ранее сообщалось, что контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, сергей аксенов, мототранспорт
Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов

В Крыму запрет на передвижение мототранспорта будет действовать с 22 часов до 6 утра

11:04 17.06.2026 (обновлено: 11:11 17.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМотоциклетные шлемы
Мотоциклетные шлемы - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время. Об этом глава республики сообщил в среду в своем канале в МАКС.
16 июня Аксенов сообщил, что на территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.
"В указ о временном ограничении на передвижение мототехники на территории Республики Крым внесены изменения: ограничения будут действовать в период с 22:00 до 6:00", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.
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КрымСрочные новости КрымаСергей АксеновМототранспорт
 
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