https://crimea.ria.ru/20260617/zapret-na-peredvizhenie-mototransporta-v-krymu-budet-deystvovat-s-22-chasov--1156928816.html

Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов

Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время. Об этом глава республики сообщил в среду в своем канале РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T11:04

2026-06-17T11:04

2026-06-17T11:11

крым

срочные новости крыма

сергей аксенов

мототранспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время. Об этом глава республики сообщил в среду в своем канале в МАКС.16 июня Аксенов сообщил, что на территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.Ранее сообщалось, что контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, сергей аксенов, мототранспорт