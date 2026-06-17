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Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов
Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов
Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время. Об этом глава республики сообщил в среду в своем канале РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:04
2026-06-17T11:04
2026-06-17T11:11
крым
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время. Об этом глава республики сообщил в среду в своем канале в МАКС.16 июня Аксенов сообщил, что на территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.Ранее сообщалось, что контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крым, срочные новости крыма, сергей аксенов, мототранспорт
Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов
В Крыму запрет на передвижение мототранспорта будет действовать с 22 часов до 6 утра
11:04 17.06.2026 (обновлено: 11:11 17.06.2026)