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Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость
Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость
Запрет ночного перемещения на мотоциклах и мопедах в Крыму полностью обоснован, поскольку громкий звук моторов мототехники затрудняет работу военных по... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T19:51
2026-06-17T19:51
2026-06-17T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Запрет ночного перемещения на мотоциклах и мопедах в Крыму полностью обоснован, поскольку громкий звук моторов мототехники затрудняет работу военных по противодействию беспилотным атакам врага, а также может помешать гражданам вовремя сориентироваться при угрозе с неба. Об этом РИА Новости Крым заявил эксперт по безопасности, подполковник запаса Василий Кашканов.16 июня глава республики Сергей Аксенов подписал указ о введении в Крыму запрета на передвижение мототранспорта в ночное время – с 20-00 до 06-00. 17 июня в документ внесены изменения: ограничения действуют в период с 22 до 6 часов утра. Цель принятых мер – обеспечить общественную безопасность, охрану военных, а также важных государственных и специальных объектов.При этом, по его словам, беспилотник сложно обнаружить радиолокационным способом в силу целого ряда причин. В этой связи способ аудионаблюдения является одним из основных. Более того, громкий звук мототехники может помешать вовремя сориентироваться и гражданскому населению."Я хочу привести пример. Находясь в районе Севастополя, я как раз попал в тот случай, когда во время работы БЛЛА по поселку ехал гражданин на мотороллере. И звук его двигателя не давал реальной возможности оценить с какой стороны приближался угроза. Поэтому меры действительно адекватные", – подчеркивает Кашканов.Временные рамки, в которые вписан запрет, эксперт по безопасности также считает актуальными, и подчеркивает, что жизнь и безопасность граждан перевешивает любое личное желание покататься на мотороллере ночью. Также он напоминает, что запрет на громкие звуки действовал в республике и до нового указа о мототехнике."Распоряжение о запрете громкой работы двигателей, громкой музыки есть давно. Но, несмотря на действие документа, факты есть. В этой связи, считаю, нашим контрольным органам надо усилить борьбу с этим явлением, которое и в мирное время-то существовать недолжно, поскольку часто мешает покою граждан", – подытожил собеседник агентства.Опыт Крыма, где на законодательном уровне временно запретили использовать мототехнику по ночам из-за осложнения работы военных при отражении атак беспилотников, нужно масштабировать на все регионы России, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать при акате БПЛА – советы экспертаКрым под охраной: кто и как защищает полуостровКак защищен Крым – ответ депутата Госдумы
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Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость
Громкий рев моторов - в чем помеха для военных и опасность для граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым.
Запрет ночного перемещения на мотоциклах и мопедах в Крыму полностью обоснован, поскольку громкий звук моторов мототехники затрудняет работу военных по противодействию беспилотным атакам врага, а также может помешать гражданам вовремя сориентироваться при угрозе с неба. Об этом РИА Новости Крым
заявил эксперт по безопасности, подполковник запаса Василий Кашканов.
16 июня глава республики Сергей Аксенов подписал указ о введении в Крыму запрета на передвижение мототранспорта в ночное время – с 20-00 до 06-00. 17 июня в документ внесены изменения: ограничения действуют в период с 22 до 6 часов утра. Цель принятых мер – обеспечить общественную безопасность, охрану военных, а также важных государственных и специальных объектов.
"Запрет направлен на то, чтобы облегчить работу нашим мобильным огневым группам и группам аудионаблюдения, в задачу которых входит выявление БПЛА противника. Логика вопроса здесь проста: звук двигателя двухколесного транспортного средства очень схож, а местами и совпадает со звуком двигателя беспилотника", – констатирует эксперт.
При этом, по его словам, беспилотник сложно обнаружить радиолокационным способом в силу целого ряда причин. В этой связи способ аудионаблюдения является одним из основных. Более того, громкий звук мототехники может помешать вовремя сориентироваться и гражданскому населению.
"Я хочу привести пример. Находясь в районе Севастополя, я как раз попал в тот случай, когда во время работы БЛЛА по поселку ехал гражданин на мотороллере. И звук его двигателя не давал реальной возможности оценить с какой стороны приближался угроза. Поэтому меры действительно адекватные", – подчеркивает Кашканов.
Временные рамки, в которые вписан запрет, эксперт по безопасности также считает актуальными, и подчеркивает, что жизнь и безопасность граждан перевешивает любое личное желание покататься на мотороллере ночью. Также он напоминает, что запрет на громкие звуки действовал в республике и до нового указа о мототехнике.
"Распоряжение о запрете громкой работы двигателей, громкой музыки есть давно. Но, несмотря на действие документа, факты есть. В этой связи, считаю, нашим контрольным органам надо усилить борьбу с этим явлением, которое и в мирное время-то существовать недолжно, поскольку часто мешает покою граждан", – подытожил собеседник агентства.
Опыт Крыма, где на законодательном уровне временно запретили использовать мототехнику по ночам из-за осложнения работы военных при отражении атак беспилотников, нужно масштабировать на все регионы России
, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
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