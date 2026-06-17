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Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость

Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость

Запрет ночного перемещения на мотоциклах и мопедах в Крыму полностью обоснован, поскольку громкий звук моторов мототехники затрудняет работу военных по... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T19:51

2026-06-17T19:51

2026-06-17T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Запрет ночного перемещения на мотоциклах и мопедах в Крыму полностью обоснован, поскольку громкий звук моторов мототехники затрудняет работу военных по противодействию беспилотным атакам врага, а также может помешать гражданам вовремя сориентироваться при угрозе с неба. Об этом РИА Новости Крым заявил эксперт по безопасности, подполковник запаса Василий Кашканов.16 июня глава республики Сергей Аксенов подписал указ о введении в Крыму запрета на передвижение мототранспорта в ночное время – с 20-00 до 06-00. 17 июня в документ внесены изменения: ограничения действуют в период с 22 до 6 часов утра. Цель принятых мер – обеспечить общественную безопасность, охрану военных, а также важных государственных и специальных объектов.При этом, по его словам, беспилотник сложно обнаружить радиолокационным способом в силу целого ряда причин. В этой связи способ аудионаблюдения является одним из основных. Более того, громкий звук мототехники может помешать вовремя сориентироваться и гражданскому населению."Я хочу привести пример. Находясь в районе Севастополя, я как раз попал в тот случай, когда во время работы БЛЛА по поселку ехал гражданин на мотороллере. И звук его двигателя не давал реальной возможности оценить с какой стороны приближался угроза. Поэтому меры действительно адекватные", – подчеркивает Кашканов.Временные рамки, в которые вписан запрет, эксперт по безопасности также считает актуальными, и подчеркивает, что жизнь и безопасность граждан перевешивает любое личное желание покататься на мотороллере ночью. Также он напоминает, что запрет на громкие звуки действовал в республике и до нового указа о мототехнике."Распоряжение о запрете громкой работы двигателей, громкой музыки есть давно. Но, несмотря на действие документа, факты есть. В этой связи, считаю, нашим контрольным органам надо усилить борьбу с этим явлением, которое и в мирное время-то существовать недолжно, поскольку часто мешает покою граждан", – подытожил собеседник агентства.Опыт Крыма, где на законодательном уровне временно запретили использовать мототехнику по ночам из-за осложнения работы военных при отражении атак беспилотников, нужно масштабировать на все регионы России, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать при акате БПЛА – советы экспертаКрым под охраной: кто и как защищает полуостровКак защищен Крым – ответ депутата Госдумы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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