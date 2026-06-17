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Вылил спиртное на мемориал – житель Джанкоя пойдет под суд - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Вылил спиртное на мемориал – житель Джанкоя пойдет под суд
Вылил спиртное на мемориал – житель Джанкоя пойдет под суд - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Вылил спиртное на мемориал – житель Джанкоя пойдет под суд
Нетрезвый житель Джанкоя облил спиртным мемориал и ответит за нарушение общественного порядка перед законом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T14:02
2026-06-17T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Нетрезвый житель Джанкоя облил спиртным мемориал и ответит за нарушение общественного порядка перед законом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.Кроме того, соответствующее сообщение правоохранителям поступило от местной жительницы.Личность нарушителя оперативно установили: им оказался 46‑летний житель города. Он получил сразу три административных протокола по статьям о распитии алкогольной продукции в запрещенных местах, появлении в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.Сейчас злоумышленник находится под административным арестом, а материалы дела направлены в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в ПриморьеВ Крыму вандалы сожгли венки у Вечного огня – фото В Севастополе нашли юных вандалов, осквернивших Вечный огонь
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РИА Новости Крым
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4.7
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Вылил спиртное на мемориал – житель Джанкоя пойдет под суд

МВД: житель Джанкоя осквернил мемориал и пойдет под суд

14:02 17.06.2026 (обновлено: 14:44 17.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Нетрезвый житель Джанкоя облил спиртным мемориал и ответит за нарушение общественного порядка перед законом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.
"В процессе мониторинга интернет‑пространства сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой запечатлен мужчина, обливающий спиртным напитком мемориальные доски на территории памятного места в городе Джанкой", – сказано в сообщении.
Кроме того, соответствующее сообщение правоохранителям поступило от местной жительницы.
Личность нарушителя оперативно установили: им оказался 46‑летний житель города. Он получил сразу три административных протокола по статьям о распитии алкогольной продукции в запрещенных местах, появлении в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Сейчас злоумышленник находится под административным арестом, а материалы дела направлены в суд.
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