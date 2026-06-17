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ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке
ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке - РИА Новости Крым, 17.06.2026
ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке
В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовики "Южной" группировки войск зачистили 96 зданий. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T12:42
2026-06-17T12:42
2026-06-17T12:42
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовики "Южной" группировки войск зачистили 96 зданий. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации Минобороны РФ, уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города продолжается.Всего за сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военных, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов, уточнили в ведомстве.В среду стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. 16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.15 июня сообщалось, что киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и СлавянскаМассированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтоженоПутин озвучил колоссальные потери ВСУ
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости сво, группировка войск "южная", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке
Штурмовики "Южной" группировки выбили ВСУ из 96 зданий в Константиновке