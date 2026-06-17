https://crimea.ria.ru/20260617/vsu-okruzheny-shturmoviki-osvobodili-96-zdaniy-v-konstantinovke-1156933510.html

ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке

ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке - РИА Новости Крым, 17.06.2026

ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке

В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовики "Южной" группировки войск зачистили 96 зданий. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T12:42

2026-06-17T12:42

2026-06-17T12:42

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовики "Южной" группировки войск зачистили 96 зданий. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации Минобороны РФ, уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города продолжается.Всего за сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военных, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов, уточнили в ведомстве.В среду стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. 16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.15 июня сообщалось, что киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и СлавянскаМассированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтоженоПутин озвучил колоссальные потери ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260616/armiya-rossii-nastupaet-kak-idet-osvobozhdenie-konstantinovki-1156890529.html

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