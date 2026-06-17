Рейтинг@Mail.ru
ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260617/vsu-okruzheny-shturmoviki-osvobodili-96-zdaniy-v-konstantinovke-1156933510.html
ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке
ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке - РИА Новости Крым, 17.06.2026
ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке
В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовики "Южной" группировки войск зачистили 96 зданий. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T12:42
2026-06-17T12:42
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
новости сво
группировка войск "южная"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/11/1156933260_0:3:949:536_1920x0_80_0_0_48fd716c553e5a12e4ce8ef15aafcb86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовики "Южной" группировки войск зачистили 96 зданий. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации Минобороны РФ, уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города продолжается.Всего за сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военных, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов, уточнили в ведомстве.В среду стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. 16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.15 июня сообщалось, что киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и СлавянскаМассированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтоженоПутин озвучил колоссальные потери ВСУ
https://crimea.ria.ru/20260616/armiya-rossii-nastupaet-kak-idet-osvobozhdenie-konstantinovki-1156890529.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/11/1156933260_114:0:833:539_1920x0_80_0_0_2cdaf769d7198393b9d21e4259d1179c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости сво, группировка войск "южная", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке

Штурмовики "Южной" группировки выбили ВСУ из 96 зданий в Константиновке

12:42 17.06.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовики "Южной" группировки войск зачистили 96 зданий. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 96 зданий", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны РФ, уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города продолжается.
Всего за сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военных, шесть пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов, уточнили в ведомстве.
В среду стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. 16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.
15 июня сообщалось, что киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
Массированный удар нанесен по Украине в ответ на теракты – что уничтожено
Путин озвучил колоссальные потери ВСУ
Штурмовики ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Вчера, 12:34
Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииНовости СВОГруппировка войск "Южная"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Большая Ялта частично обесточена
13:04В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
12:58В Крыму раскрыли убийство 30-летней давности
12:52Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане
12:45ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые
12:42ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке
12:35Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"
12:24Кутузовка перешла под контроль России
12:19В Джанкое тушили горящую крышу здания
12:12Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнение
11:47Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове
11:36В России выросло число ДТП с участием детей
11:27Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма
11:14Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно
11:04Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов
11:01В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
10:57В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение
10:38В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%
10:24Отбой тревоги объявлен в Севастополе
10:09Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
Лента новостейМолния