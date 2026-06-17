https://crimea.ria.ru/20260617/vsu-atakovali-avtobus-s-detskoy-futbolnoy-komandoy--est-zhertvy-i-ranennye-1156933882.html

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые - РИА Новости Крым, 17.06.2026

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые

В Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Как сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук, погибла... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T12:45

2026-06-17T12:45

2026-06-17T12:54

брянская область

егор ковальчук

атаки всу

происшествия

дети

белоруссия

общество

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Как сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук, погибла сопровождающая и ранены дети.Он отметил, что дети ехали на отдых в Геленджик. Их автобус был атакован беспилотником самолетного типа.Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой, добавил губернатор.За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщал накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людямРоссия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – ПутинВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети

брянская область

белоруссия

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брянская область, егор ковальчук, атаки всу, происшествия, дети, белоруссия, общество, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы брянской области, новости