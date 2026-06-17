https://crimea.ria.ru/20260617/vrachi-tsentra-meditsiny-katastrof-pomogut-ranenym-v-bryanskoy-oblasti-detyam-1156950999.html

Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детям

Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детям - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детям

В ближайшее время в больницу, где находятся дети, пострадавшие в результате удара ВСУ по автобусу со школьниками-футболистами, прибудет группа лучших... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T20:07

2026-06-17T20:07

2026-06-17T20:07

брянск

автобус

дети

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В ближайшее время в больницу, где находятся дети, пострадавшие в результате удара ВСУ по автобусу со школьниками-футболистами, прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук."Навестил в больнице пострадавших от атаки на пассажирский автобус. Конечно, дети очень напуганы, такое пережить. <…> В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы, но брянские медики делают все возможное", - написал он в своем канале МАКС.Сообщая о прогнозах медиков, Ковальчук заверил, что жизни детей ничего не угрожает.Также он отметил, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеп, где находятся остальные пассажиры автобуса, которые не пострадали, их 36 человек. Сейчас люди находятся в пункте временного размещения, с ними работают психологи.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьмиАтака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СК

брянск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, автобус, дети, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, егор ковальчук