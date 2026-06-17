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Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детям - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детям
Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детям - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детям
В ближайшее время в больницу, где находятся дети, пострадавшие в результате удара ВСУ по автобусу со школьниками-футболистами, прибудет группа лучших... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T20:07
2026-06-17T20:07
брянск
автобус
дети
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В ближайшее время в больницу, где находятся дети, пострадавшие в результате удара ВСУ по автобусу со школьниками-футболистами, прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук."Навестил в больнице пострадавших от атаки на пассажирский автобус. Конечно, дети очень напуганы, такое пережить. &lt;…&gt; В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы, но брянские медики делают все возможное", - написал он в своем канале МАКС.Сообщая о прогнозах медиков, Ковальчук заверил, что жизни детей ничего не угрожает.Также он отметил, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеп, где находятся остальные пассажиры автобуса, которые не пострадали, их 36 человек. Сейчас люди находятся в пункте временного размещения, с ними работают психологи.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьмиАтака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СК
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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брянск, автобус, дети, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, егор ковальчук
Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детям

К раненым в Брянской области детям приедет группа специалистов Центра медицины катастроф

20:07 17.06.2026
 
© Фото: врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в МАКСВрачи Центра медицины катастроф едут к раненым детям в Брянской области
Врачи Центра медицины катастроф едут к раненым детям в Брянской области
© Фото: врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В ближайшее время в больницу, где находятся дети, пострадавшие в результате удара ВСУ по автобусу со школьниками-футболистами, прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
"Навестил в больнице пострадавших от атаки на пассажирский автобус. Конечно, дети очень напуганы, такое пережить. <…> В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы, но брянские медики делают все возможное", - написал он в своем канале МАКС.
Сообщая о прогнозах медиков, Ковальчук заверил, что жизни детей ничего не угрожает.
Также он отметил, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеп, где находятся остальные пассажиры автобуса, которые не пострадали, их 36 человек. Сейчас люди находятся в пункте временного размещения, с ними работают психологи.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.
СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.
По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.
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