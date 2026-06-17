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Восемь пострадавших: Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в Брянске
Восемь пострадавших: Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в Брянске - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Восемь пострадавших: Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в Брянске
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T16:43
2026-06-17T16:43
2026-06-17T16:43
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дети
белоруссия
брянская область
владимир путин (политик)
михаил мурашко
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости. В среду днем ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали из Белоруссии на отдых в Геленджик. Изначально сообщалось, что погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек пострадали. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже направил группу специалистов Федерального центра медицины катастроф для оказания помощи пострадавшим. По информации Минздрава, они дополнительно осмотрят раненых, проведут консилиумы. С пострадавшими и другими пассажирами автобуса работают психологи. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщал накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людямРоссия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – ПутинВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети
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автобус, дети, белоруссия, брянская область, владимир путин (политик), михаил мурашко, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия
Восемь пострадавших: Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в Брянске
Путин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ на автобус в Брянской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.
В среду днем ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали из Белоруссии на отдых в Геленджик. Изначально сообщалось, что погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек пострадали.
"Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта", - сказал Песков.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже направил группу специалистов Федерального центра медицины катастроф для оказания помощи пострадавшим. По информации Минздрава, они дополнительно осмотрят раненых, проведут консилиумы.
"По оперативным данным, в больницах Брянска на лечении находятся 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один из детей — в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации. Еще двое пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь", - уточнили количество пострадавших в ведомстве.
С пострадавшими и другими пассажирами автобуса работают психологи. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
За прошедшую неделю от атак ВСУ пострадали более 250 мирных жителей
, среди которых 12 детей. Погибли 29 человек, сообщал накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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