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Власти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Власти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Власти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

В парламенте Финляндии проголосовали за поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны,... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T19:25

2026-06-17T19:25

2026-06-17T19:25

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ядерное оружие

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В парламенте Финляндии проголосовали за поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны, сообщает РИА Новости.Поправки поддержали 125 депутатов, против проголосовал 61 депутат, отсутствующих насчитывалось 13 человек.Глава минобороны страны Антти Хяккянен ранее заявил, что эти изменения в законодательстве необходимы только для "связанных с обороной" ситуаций. В остальных случаях ввоз и хранение ядерного оружия якобы будут по-прежнему под запретом.Власти страны также утверждали, что Финляндия не станет ядерной державой, не намерена размещать оружие такого вида на своей территории в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.Ранее сообщалось, что власти Франции взяли четкий курс на наращивание числа ядерных боеголовок и ведет дело к размещению своего ядерного оружия в других странах, что категорически неприемлемо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски распространения ядерного оружия несут угрозу для всех стран – ПутинРоссия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарийЯдерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление

финляндия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, оружие, ядерное оружие, ядерное сдерживание, нато, политика