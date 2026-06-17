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Власти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Власти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия
Власти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Власти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия
В парламенте Финляндии проголосовали за поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны,... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T19:25
2026-06-17T19:25
финляндия
оружие
ядерное оружие
ядерное сдерживание
нато
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В парламенте Финляндии проголосовали за поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны, сообщает РИА Новости.Поправки поддержали 125 депутатов, против проголосовал 61 депутат, отсутствующих насчитывалось 13 человек.Глава минобороны страны Антти Хяккянен ранее заявил, что эти изменения в законодательстве необходимы только для "связанных с обороной" ситуаций. В остальных случаях ввоз и хранение ядерного оружия якобы будут по-прежнему под запретом.Власти страны также утверждали, что Финляндия не станет ядерной державой, не намерена размещать оружие такого вида на своей территории в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.Ранее сообщалось, что власти Франции взяли четкий курс на наращивание числа ядерных боеголовок и ведет дело к размещению своего ядерного оружия в других странах, что категорически неприемлемо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски распространения ядерного оружия несут угрозу для всех стран – ПутинРоссия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарийЯдерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление
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финляндия, оружие, ядерное оружие, ядерное сдерживание, нато, политика
Власти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

В Финляндии парламентарии одобрили отмену запрета ввоз и хранение ядерного оружия

19:25 17.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В парламенте Финляндии проголосовали за поправки, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны, сообщает РИА Новости.
Поправки поддержали 125 депутатов, против проголосовал 61 депутат, отсутствующих насчитывалось 13 человек.
Глава минобороны страны Антти Хяккянен ранее заявил, что эти изменения в законодательстве необходимы только для "связанных с обороной" ситуаций. В остальных случаях ввоз и хранение ядерного оружия якобы будут по-прежнему под запретом.
Власти страны также утверждали, что Финляндия не станет ядерной державой, не намерена размещать оружие такого вида на своей территории в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.
Ранее сообщалось, что власти Франции взяли четкий курс на наращивание числа ядерных боеголовок и ведет дело к размещению своего ядерного оружия в других странах, что категорически неприемлемо.
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ФинляндияОружиеЯдерное оружиеЯдерное сдерживаниеНАТОПолитика
 
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