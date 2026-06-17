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Вечером на ЮБК будет громко - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Вечером на ЮБК будет громко
Вечером на ЮБК будет громко - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Вечером на ЮБК будет громко
Вечером в среду, 17 июня, на Южном берегу Крыма будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на ялтинскую Единую... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T17:36
2026-06-17T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Вечером в среду, 17 июня, на Южном берегу Крыма будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на ялтинскую Единую дежурно-диспетчерскую службу.Жителей и гостей ЮБК попросили сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, юбк, учения, армия и флот
Вечером на ЮБК будет громко

Вечером на ЮБК запланированы учебные стрельбы – будет громко

17:36 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Вечером в среду, 17 июня, на Южном берегу Крыма будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на ялтинскую Единую дежурно-диспетчерскую службу.
"На ЮБК сегодня может быть громко… С 18:00 до 23:50 в районе поселка Олива проводятся учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей ЮБК попросили сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.
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НовостиНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяЮБКУченияАрмия и флот
 
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