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Вечером на ЮБК будет громко

Вечером на ЮБК будет громко - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Вечером на ЮБК будет громко

Вечером в среду, 17 июня, на Южном берегу Крыма будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на ялтинскую Единую... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T17:36

2026-06-17T17:36

2026-06-17T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Вечером в среду, 17 июня, на Южном берегу Крыма будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в правительстве Крыма со ссылкой на ялтинскую Единую дежурно-диспетчерскую службу.Жителей и гостей ЮБК попросили сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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