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В Севастополе уже есть проект восстановления крыши Панорамы
В Севастополе уже есть проект восстановления крыши Панорамы - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Севастополе уже есть проект восстановления крыши Панорамы
В здании Панорамы "Оборона Севастополя" будет заново полностью заменена кровля, сгоревшая в результате удара украинского БПЛА. Проект готов – кровлю уже меняли... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T18:55
2026-06-17T18:55
2026-06-17T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В здании Панорамы "Оборона Севастополя" будет заново полностью заменена кровля, сгоревшая в результате удара украинского БПЛА. Проект готов – кровлю уже меняли при реставрации несколько лет назад. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.Директор музея рассказал о порядке выполнения работ. Для начала будут проведены противоаварийные работы с кровлей, их уже делают спасатели. Также предстоит определить, насколько сохранились железные балки. Далее будет восстановлена крыша, а затем можно будет перейти к реставрации самого здания.Вынужденое обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе"Надеюсь, почти уверен, что к этому времени безопасность нашего неба уже настанет, и мы в таком режиме все и восстановим", - сказал Смородкин.10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику"Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя
https://crimea.ria.ru/20260617/Velikaya-bitva-Frantsa-Rubo-1119688939.html
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В Севастополе уже есть проект восстановления крыши Панорамы
Восстановление Панорамы в Севастополе - определен порядок выполнения работ