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В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
После отмены воздушной тревоги в Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:01
2026-06-17T11:01
2026-06-17T11:01
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. После отмены воздушной тревоги в Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 9.22. Опасность сохранялась в течение часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение после отмены воздушной тревоги