https://crimea.ria.ru/20260617/v-sevastopole-otkryli-reyd-posle-otmeny-vozdushnoy-trevogi--1156928689.html

В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги

В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги

После отмены воздушной тревоги в Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T11:01

2026-06-17T11:01

2026-06-17T11:01

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морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. После отмены воздушной тревоги в Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 9.22. Опасность сохранялась в течение часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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