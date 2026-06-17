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В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе звучит сирена – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:23
2026-06-17T09:23
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севастополь
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атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сирена – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Маршрутки и троллейбусы больше не останавливаются во время сигнала воздушной тревоги в городе. Решение приняли на оперативном штабе 16 июня.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога

09:23 17.06.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сирена – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Маршрутки и троллейбусы больше не останавливаются во время сигнала воздушной тревоги в городе. Решение приняли на оперативном штабе 16 июня.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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