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В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"

В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина" - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"

В настоящее время нет четких решений по новому названию кинотеатра "Украина" в Севастополе. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T17:52

2026-06-17T17:52

2026-06-17T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В настоящее время нет четких решений по новому названию кинотеатра "Украина" в Севастополе. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.Директор музея рассказал, что какое-то время назад кинотеатр носил название "Центральный"."Мы еще посмотрим какие-то исторические страницы по его названию и, может быть, коллегиально, на архитектурном совете (предложим новое название – ред.). Или губернатор организует какой-то орган, который будет предлагать органам охраны (объектов культурного наследия – ред.) изменить название", - рассказал Смородкин.В Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом Музея обороны Севастополя. Вывеску со здания сняли в день открытия здесь выставки "Рубо. 170".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе после атаки ВСУ решили переименовать "Украину"Переименование кинотеатра "Украина" в Севастополе имеет символический смыслВ Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения

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