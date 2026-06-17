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В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина" - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"
В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина" - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"
В настоящее время нет четких решений по новому названию кинотеатра "Украина" в Севастополе. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T17:52
2026-06-17T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В настоящее время нет четких решений по новому названию кинотеатра "Украина" в Севастополе. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.Директор музея рассказал, что какое-то время назад кинотеатр носил название "Центральный"."Мы еще посмотрим какие-то исторические страницы по его названию и, может быть, коллегиально, на архитектурном совете (предложим новое название – ред.). Или губернатор организует какой-то орган, который будет предлагать органам охраны (объектов культурного наследия – ред.) изменить название", - рассказал Смородкин.В Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом Музея обороны Севастополя. Вывеску со здания сняли в день открытия здесь выставки "Рубо. 170".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе после атаки ВСУ решили переименовать "Украину"Переименование кинотеатра "Украина" в Севастополе имеет символический смыслВ Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения
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михаил смородкин, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, украина, городская среда, общество, культура
В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"

В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"

17:52 17.06.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевКинотеатр "Украина" в Севастополе
Кинотеатр Украина в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В настоящее время нет четких решений по новому названию кинотеатра "Украина" в Севастополе. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
"Напомню, что это объект культурного наследия, и он охраняется, в том числе и его название… Сейчас буквы оттуда удалены, вопрос будет решаться с общественностью Севастополя", - отметил Смородкин.
Директор музея рассказал, что какое-то время назад кинотеатр носил название "Центральный".
"Мы еще посмотрим какие-то исторические страницы по его названию и, может быть, коллегиально, на архитектурном совете (предложим новое название – ред.). Или губернатор организует какой-то орган, который будет предлагать органам охраны (объектов культурного наследия – ред.) изменить название", - рассказал Смородкин.
В Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом Музея обороны Севастополя. Вывеску со здания сняли в день открытия здесь выставки "Рубо. 170".
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Михаил СмородкинСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаУкраинаГородская средаОбществоКультура
 
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