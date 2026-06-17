https://crimea.ria.ru/20260617/v-rossii-vyroslo-chislo-dtp-s-uchastiem-detey-1156929665.html

В России выросло число ДТП с участием детей

В России выросло число ДТП с участием детей - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В России выросло число ДТП с участием детей

Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T11:36

2026-06-17T11:36

2026-06-17T11:36

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми. Об этом сообщили в МВД России.По данным правоохранителей, количество погибших и раненных в ДТП уменьшилось на 9,8% и 5,1% соответственно. Также снизилось количество аварий с выпившими водителями.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Велосипедист попал под колеса иномарки в центре СимферополяВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, дтп, происшествия, новости, дороги