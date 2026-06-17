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В России выросло число ДТП с участием детей
В России выросло число ДТП с участием детей - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В России выросло число ДТП с участием детей
Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:36
2026-06-17T11:36
2026-06-17T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми. Об этом сообщили в МВД России.По данным правоохранителей, количество погибших и раненных в ДТП уменьшилось на 9,8% и 5,1% соответственно. Также снизилось количество аварий с выпившими водителями.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Велосипедист попал под колеса иномарки в центре СимферополяВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, дтп, происшествия, новости, дороги
В России выросло число ДТП с участием детей
В России впервые за год выросло количество аварий с участием детей – МВД