Рейтинг@Mail.ru
В России выросло число ДТП с участием детей - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260617/v-rossii-vyroslo-chislo-dtp-s-uchastiem-detey-1156929665.html
В России выросло число ДТП с участием детей
В России выросло число ДТП с участием детей - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В России выросло число ДТП с участием детей
Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T11:36
2026-06-17T11:36
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
дтп
происшествия
новости
дороги
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми. Об этом сообщили в МВД России.По данным правоохранителей, количество погибших и раненных в ДТП уменьшилось на 9,8% и 5,1% соответственно. Также снизилось количество аварий с выпившими водителями.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Велосипедист попал под колеса иномарки в центре СимферополяВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_46febf892fc8786a11c174ebb7c1d718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, дтп, происшествия, новости, дороги
В России выросло число ДТП с участием детей

В России впервые за год выросло количество аварий с участием детей – МВД

11:36 17.06.2026
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми. Об этом сообщили в МВД России.
По данным правоохранителей, количество погибших и раненных в ДТП уменьшилось на 9,8% и 5,1% соответственно. Также снизилось количество аварий с выпившими водителями.
"В то же время впервые за год выросло количество ДТП с участием несовершеннолетних – на 0,9 %, и раненных в них детей – на 1,4 %", - уточнили в МВД.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте
На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
 
РоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоДТППроисшествияНовостиДороги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Большая Ялта частично обесточена
13:04В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
12:58В Крыму раскрыли убийство 30-летней давности
12:52Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане
12:45ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые
12:42ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке
12:35Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"
12:24Кутузовка перешла под контроль России
12:19В Джанкое тушили горящую крышу здания
12:12Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнение
11:47Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове
11:36В России выросло число ДТП с участием детей
11:27Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма
11:14Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно
11:04Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов
11:01В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
10:57В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение
10:38В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%
10:24Отбой тревоги объявлен в Севастополе
10:09Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
Лента новостейМолния