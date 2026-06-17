https://crimea.ria.ru/20260617/v-rossii-utverdili-novye-pravila-obsluzhivaniya-invalidov-v-aeroportakh-1156938369.html

В России утвердили новые правила обслуживания инвалидов в аэропортах

В России утвердили новые правила обслуживания инвалидов в аэропортах - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В России утвердили новые правила обслуживания инвалидов в аэропортах

В России приняты новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом сообщили в Минтрансе России со ссылкой на слова... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T20:22

2026-06-17T20:22

2026-06-17T20:22

новости

минтранс россии

инвалидность

аэропорт

транспорт

авиация

авиасообщение

андрей никитин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141435475_1052:912:3072:2048_1920x0_80_0_0_75354d8fd67f706c6fd1819228db9deb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В России приняты новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом сообщили в Минтрансе России со ссылкой на слова главы ведомства Андрея Никитина."Главное изменение, что теперь места можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета – достаточно просто указать перевозчику свои особенности передвижения, и он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий – ему гарантировано место рядом без дополнительной платы", - рассказали в министерстве.Также новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними – то, что раньше часто попадало в "серую зону" правил провозки. Кроме того, пассажирам обеспечено бесплатное сопровождение в аэропорту – от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставление кресла-коляски."Комфорт и доступность авиаперелетов становятся гарантированным правом для тех, кому это особенно необходимо. Раньше эти услуги предоставлялись по-разному, теперь они едины и обязательны для всех аэропортов и авиакомпаний на всей территории страны", - подчеркнул Никитин.Уточняется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.Ранее сообщалось, что инвалиды из Крыма обратились на программу"Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой пересмотреть нормативы получения электроколясок. Сейчас для бесплатного получения электроколясок у инвалида не должны действовать не только ноги, но и как минимум одна рука.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслугиВ Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячВ Севастополе ребенок-инвалид получил медпомощь через прокуратуру

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, минтранс россии, инвалидность, аэропорт, транспорт, авиация, авиасообщение, андрей никитин