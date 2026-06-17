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В России утвердили новые правила обслуживания инвалидов в аэропортах - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В России утвердили новые правила обслуживания инвалидов в аэропортах
В России утвердили новые правила обслуживания инвалидов в аэропортах - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В России утвердили новые правила обслуживания инвалидов в аэропортах
В России приняты новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом сообщили в Минтрансе России со ссылкой на слова... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T20:22
2026-06-17T20:22
новости
минтранс россии
инвалидность
аэропорт
транспорт
авиация
авиасообщение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В России приняты новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом сообщили в Минтрансе России со ссылкой на слова главы ведомства Андрея Никитина."Главное изменение, что теперь места можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета – достаточно просто указать перевозчику свои особенности передвижения, и он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий – ему гарантировано место рядом без дополнительной платы", - рассказали в министерстве.Также новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними – то, что раньше часто попадало в "серую зону" правил провозки. Кроме того, пассажирам обеспечено бесплатное сопровождение в аэропорту – от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставление кресла-коляски."Комфорт и доступность авиаперелетов становятся гарантированным правом для тех, кому это особенно необходимо. Раньше эти услуги предоставлялись по-разному, теперь они едины и обязательны для всех аэропортов и авиакомпаний на всей территории страны", - подчеркнул Никитин.Уточняется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.Ранее сообщалось, что инвалиды из Крыма обратились на программу"Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой пересмотреть нормативы получения электроколясок. Сейчас для бесплатного получения электроколясок у инвалида не должны действовать не только ноги, но и как минимум одна рука.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслугиВ Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячВ Севастополе ребенок-инвалид получил медпомощь через прокуратуру
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новости, минтранс россии, инвалидность, аэропорт, транспорт, авиация, авиасообщение, андрей никитин
В России утвердили новые правила обслуживания инвалидов в аэропортах

Минтранс России принял новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах

20:22 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРебенок в инвалидной коляске
Ребенок в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В России приняты новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолета. Об этом сообщили в Минтрансе России со ссылкой на слова главы ведомства Андрея Никитина.
"Главное изменение, что теперь места можно будет бронировать бесплатно еще на этапе покупки билета – достаточно просто указать перевозчику свои особенности передвижения, и он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий – ему гарантировано место рядом без дополнительной платы", - рассказали в министерстве.
Также новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними – то, что раньше часто попадало в "серую зону" правил провозки. Кроме того, пассажирам обеспечено бесплатное сопровождение в аэропорту – от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставление кресла-коляски.
"Комфорт и доступность авиаперелетов становятся гарантированным правом для тех, кому это особенно необходимо. Раньше эти услуги предоставлялись по-разному, теперь они едины и обязательны для всех аэропортов и авиакомпаний на всей территории страны", - подчеркнул Никитин.
Уточняется, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что инвалиды из Крыма обратились на программу"Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой пересмотреть нормативы получения электроколясок. Сейчас для бесплатного получения электроколясок у инвалида не должны действовать не только ноги, но и как минимум одна рука.
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НовостиМинтранс РоссииИнвалидностьАэропортТранспортАвиацияАвиасообщениеАндрей Никитин
 
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