Рейтинг@Mail.ru
В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5% - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260617/v-rossii-s-nachala-goda-chislo-prestupleniy-snizilos-na-165-1156927976.html
В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%
В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5% - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%
В России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. Об этом сообщили в МВД России. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T10:38
2026-06-17T10:38
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
преступность
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. Об этом сообщили в МВД России.При этом на 7% сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11% – убийств и покушений на убийство, почти на 18% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также стало меньше разбоев, грабежей и краж. Число мошенничеств сократилось 21% .Кроме того, на треть снизилось число квартирных краж и краж авто."Количество преступлений на транспорте сократилось на 17,1%, а преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - на 31,2%", - отметили в МВД.Преступлений, совершенных детьми или при их соучастии, стало меньше на 5,8 %, совершенных пьяными гражданами– на 12 %, в состоянии наркотического опьянения – на 43 %.С начала года из незаконного оборота изъято 9,9 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.Также ведется постоянная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Так, в этом году раскрыто на 14,3% больше, в том числе тяжких и особо тяжких – на 38,2%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделюРаботали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), преступность, новости
В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%

В России за пять месяцев 2026 года число преступлений снизилось на 16,5%

10:38 17.06.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. Об этом сообщили в МВД России.
"Анализ статистических сведений о состоянии преступности за пять месяцев текущего года свидетельствует о том, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%, в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 20,4%", - говорится в сообщении.
При этом на 7% сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11% – убийств и покушений на убийство, почти на 18% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также стало меньше разбоев, грабежей и краж. Число мошенничеств сократилось 21% .
Кроме того, на треть снизилось число квартирных краж и краж авто.
"Количество преступлений на транспорте сократилось на 17,1%, а преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - на 31,2%", - отметили в МВД.
Преступлений, совершенных детьми или при их соучастии, стало меньше на 5,8 %, совершенных пьяными гражданами– на 12 %, в состоянии наркотического опьянения – на 43 %.
С начала года из незаконного оборота изъято 9,9 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.
Также ведется постоянная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Так, в этом году раскрыто на 14,3% больше, в том числе тяжких и особо тяжких – на 38,2%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю
Работали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников
132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери
 
РоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПреступностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12Большая Ялта частично обесточена
13:04В Евпатории четверо выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
12:58В Крыму раскрыли убийство 30-летней давности
12:52Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане
12:45ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые
12:42ВСУ окружены: штурмовики освободили 96 зданий в Константиновке
12:35Керчь присоединилась к акции "Путь Победы"
12:24Кутузовка перешла под контроль России
12:19В Джанкое тушили горящую крышу здания
12:12Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнение
11:47Тело младенца обнаружили в мусорном баке у многоэтажки в Ростове
11:36В России выросло число ДТП с участием детей
11:27Пожар вспыхнул на Южном берегу Крыма
11:14Массированная атака на мосты в Херсонской области – что известно
11:04Запрет на передвижение мототранспорта в Крыму будет действовать с 22 часов
11:01В Севастополе открыли рейд после отмены воздушной тревоги
10:57В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение
10:38В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%
10:24Отбой тревоги объявлен в Севастополе
10:09Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часа
Лента новостейМолния