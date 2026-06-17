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В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%
В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5% - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%
В России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. Об этом сообщили в МВД России. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T10:38
2026-06-17T10:38
2026-06-17T10:38
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. Об этом сообщили в МВД России.При этом на 7% сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11% – убийств и покушений на убийство, почти на 18% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также стало меньше разбоев, грабежей и краж. Число мошенничеств сократилось 21% .Кроме того, на треть снизилось число квартирных краж и краж авто."Количество преступлений на транспорте сократилось на 17,1%, а преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - на 31,2%", - отметили в МВД.Преступлений, совершенных детьми или при их соучастии, стало меньше на 5,8 %, совершенных пьяными гражданами– на 12 %, в состоянии наркотического опьянения – на 43 %.С начала года из незаконного оборота изъято 9,9 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.Также ведется постоянная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Так, в этом году раскрыто на 14,3% больше, в том числе тяжких и особо тяжких – на 38,2%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделюРаботали на Украину: в Крыму и Севастополе накрыли колл-центры мошенников132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство матери
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россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), преступность, новости
В России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%
В России за пять месяцев 2026 года число преступлений снизилось на 16,5%
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%. Об этом сообщили в МВД России.
"Анализ статистических сведений о состоянии преступности за пять месяцев текущего года свидетельствует о том, что общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%, в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 20,4%", - говорится в сообщении.
При этом на 7% сократилось число преступлений против личности, в том числе на 11% – убийств и покушений на убийство, почти на 18% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также стало меньше разбоев, грабежей и краж. Число мошенничеств сократилось 21% .
Кроме того, на треть снизилось число квартирных краж и краж авто.
"Количество преступлений на транспорте сократилось на 17,1%, а преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - на 31,2%", - отметили в МВД.
Преступлений, совершенных детьми или при их соучастии, стало меньше на 5,8 %, совершенных пьяными гражданами– на 12 %, в состоянии наркотического опьянения – на 43 %.
С начала года из незаконного оборота изъято 9,9 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ.
Также ведется постоянная работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Так, в этом году раскрыто на 14,3% больше, в том числе тяжких и особо тяжких – на 38,2%.
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