В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области
Представитель генсека ООН Дюжаррик осудил удар по автобусу с детьми в Брянской области
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНСовет Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, поскольку это гражданский объект. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.
"Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены", – сказал он.
По словам Дюжаррика, в ООН "известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус", однако он не указал, кто именно ударил по детям-футболистам.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.
СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.
По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.
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