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В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области
В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, поскольку это гражданский объект. Об этом он... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T22:48
2026-06-17T22:48
оон
атаки всу
брянская область
дети
автобус
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, поскольку это гражданский объект. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.По словам Дюжаррика, в ООН "известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус", однако он не указал, кто именно ударил по детям-футболистам.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детямПутин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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оон, атаки всу, брянская область, дети, автобус, новости, всу (вооруженные силы украины)
В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области

Представитель генсека ООН Дюжаррик осудил удар по автобусу с детьми в Брянской области

22:48 17.06.2026
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, поскольку это гражданский объект. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.
"Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены", – сказал он.
По словам Дюжаррика, в ООН "известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус", однако он не указал, кто именно ударил по детям-футболистам.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.
СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.
По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.
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