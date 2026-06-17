https://crimea.ria.ru/20260617/v-oon-osudili-udar-po-avtobusu-s-detmi-v-bryanskoy-oblasti-1156953967.html

В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области

В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В ООН осудили удар по автобусу с детьми в Брянской области

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, поскольку это гражданский объект. Об этом он... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T22:48

2026-06-17T22:48

2026-06-17T22:48

оон

атаки всу

брянская область

дети

автобус

новости

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил удар беспилотника ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, поскольку это гражданский объект. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.По словам Дюжаррика, в ООН "известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус", однако он не указал, кто именно ударил по детям-футболистам.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.СК Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.По мнению посла РФ в Белоруссии Борис Грызлов, это был целенаправленный удар Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Врачи Центра медицины катастроф помогут раненым в Брянской области детямПутин поручил оказать помощь раненным при атаке ВСУ в БрянскеВ Белоруссии возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на автобус с детьми

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, атаки всу, брянская область, дети, автобус, новости, всу (вооруженные силы украины)