https://crimea.ria.ru/20260617/v-krymu-vyyavlyayut-voditeley-na-mototransporte--181-narushenie-za-sutki-1156954722.html

В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки

В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки

Госавтоинспекция МВД по Крыму продолжает проводить рейды по обеспечению безопасности дорожного движения на территории полуострова. Так, за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T23:45

2026-06-17T23:45

2026-06-17T23:45

мототранспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция МВД по Крыму продолжает проводить рейды по обеспечению безопасности дорожного движения на территории полуострова. Так, за минувшие сутки выявлено 181 нарушение ПДД, связанное с использованием мототранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.При этом 28 из выявленных нарушителей – подростки. Правоохранители в процессе рейда изъяли 59 транспортных средств, сейчас они находятся на спецплощадке."В отношении всех нарушителей составлены административные материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения", - уточнили в пресс-службе, отметив, что родители, законные представители подростков также привлечены к ответственности.Сутками ранее сотрудники ГАИ по Крыму выявили 115 нарушений правил дорожного движения, связанных с использованием мототранспорта.В Крыму до особого распоряжения вводят запрет на передвижение мототранспорта в ночное время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детейВ Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратурыВ России выросло число ДТП с участием детей

https://crimea.ria.ru/20260617/zapret-na-mototekhniku-v-krymu--ekspert-otsenil-neobkhodimost-1156939776.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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