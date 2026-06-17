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В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки
В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки
Госавтоинспекция МВД по Крыму продолжает проводить рейды по обеспечению безопасности дорожного движения на территории полуострова. Так, за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T23:45
2026-06-17T23:45
мототранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция МВД по Крыму продолжает проводить рейды по обеспечению безопасности дорожного движения на территории полуострова. Так, за минувшие сутки выявлено 181 нарушение ПДД, связанное с использованием мототранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.При этом 28 из выявленных нарушителей – подростки. Правоохранители в процессе рейда изъяли 59 транспортных средств, сейчас они находятся на спецплощадке."В отношении всех нарушителей составлены административные материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения", - уточнили в пресс-службе, отметив, что родители, законные представители подростков также привлечены к ответственности.Сутками ранее сотрудники ГАИ по Крыму выявили 115 нарушений правил дорожного движения, связанных с использованием мототранспорта.В Крыму до особого распоряжения вводят запрет на передвижение мототранспорта в ночное время.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детейВ Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратурыВ России выросло число ДТП с участием детей
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96
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мототранспорт, полиция, мвд по республике крым, крым, новости крыма
В Крыму выявляют водителей на мототранспорте – 181 нарушение за сутки

В Крыму за сутки выявили 181 нарушение ПДД с использованием мототранспорта – МВД

23:45 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Госавтоинспекция МВД по Крыму продолжает проводить рейды по обеспечению безопасности дорожного движения на территории полуострова. Так, за минувшие сутки выявлено 181 нарушение ПДД, связанное с использованием мототранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.
"За минувшие сутки, сотрудники Госавтоинспекции на всей территории Республики Крым выявили 181 нарушение Правил дорожного движения, связанных с использованием мототранспорта. Среди них – 37 случаев управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления", - говорится в сообщении.
При этом 28 из выявленных нарушителей – подростки. Правоохранители в процессе рейда изъяли 59 транспортных средств, сейчас они находятся на спецплощадке.
"В отношении всех нарушителей составлены административные материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения", - уточнили в пресс-службе, отметив, что родители, законные представители подростков также привлечены к ответственности.
Сутками ранее сотрудники ГАИ по Крыму выявили 115 нарушений правил дорожного движения, связанных с использованием мототранспорта.
В Крыму до особого распоряжения вводят запрет на передвижение мототранспорта в ночное время.
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