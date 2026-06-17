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В Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры
В Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры
В Крыму водитель автомобиля Daewoo Nexia в поселке Советский сбил 7-летнего велосипедиста. Органы прокуратура взяли на контроль ход проверки обстоятельств ДТП,... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T22:12
2026-06-17T22:27
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
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дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Крыму водитель автомобиля Daewoo Nexia в поселке Советский сбил 7-летнего велосипедиста. Органы прокуратура взяли на контроль ход проверки обстоятельств ДТП, уточнили в надзорном ведомстве республики."По предварительной информации, 17 июня 2026 года водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по улице Абдураманова в поселке Советский, совершил наезд на ребенка 2019 года рождения, который передвигался на велосипеде и выехал со второстепенной дороги", - говорится в сообщении.Ребенок с травмами госпитализирован в больницу.Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в крымском городе Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:За детей - нелегальных мотогонщиков нужно жестче наказывать родителей – мнениеСмертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенокВ Севастополе иномарка сбила подростка на самокате - ребенок в больнице
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В Крыму водитель сбил ребенка на велосипеде – ДТП на контроле прокуратуры

В Крыму в поселке Советский 7-летний ребенок на велосипеде попал под колеса лековушки

22:12 17.06.2026 (обновлено: 22:27 17.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Крыму водитель автомобиля Daewoo Nexia в поселке Советский сбил 7-летнего велосипедиста. Органы прокуратура взяли на контроль ход проверки обстоятельств ДТП, уточнили в надзорном ведомстве республики.
"По предварительной информации, 17 июня 2026 года водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по улице Абдураманова в поселке Советский, совершил наезд на ребенка 2019 года рождения, который передвигался на велосипеде и выехал со второстепенной дороги", - говорится в сообщении.
Ребенок с травмами госпитализирован в больницу.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в крымском городе Саки.
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