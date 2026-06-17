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В Крыму раскрыли убийство 30-летней давности

В Крыму раскрыли убийство 30-летней давности - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В Крыму раскрыли убийство 30-летней давности

В Крыму раскрыли преступление, совершенное почти 30 лет назад - 59-летний уроженец Джанкойского района в 1997 году убил девушку и пытался убить ее сожителя. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T12:58

2026-06-17T12:58

2026-06-17T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Крыму раскрыли преступление, совершенное почти 30 лет назад - 59-летний уроженец Джанкойского района в 1997 году убил девушку и пытался убить ее сожителя. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следкома России по Крыму.После стрелявший сел в машину потерпевшего, вывез 21-летнюю девушку в район села Далекое Черноморского района, где совершил в отношении нее насильственное преступление, а после нанес смертельный удар ножом. Тело погибшей мужчина оттащил в проулок и скрылся с места преступления.Раскрыть преступление помогла молекулярно-генетическая экспертиза, которая подтвердила принадлежность биологических следов на одежде потерпевшей обвиняемому. В отношении крымчанина расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 132, п. "к" ч. 2 ст.105, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Проводятся следственные действия."Ранее Московским областным судом мужчина был осужден за убийство и изнасилование жительницы города Домодедово и покушение на убийство ее сожителя и приговорен к пожизненному лишению свободы. В прошлом году Раздольненским районным судом он признан виновным в совершении убийства и иных действий сексуального характера с применением насилия и также был приговорен к пожизненному лишению свободы", - сообщили в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что в России по итогам января-мая 2026 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 16,5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева132 удара ножом: крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство материКрымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт суда

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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