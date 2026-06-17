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В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T23:11
2026-06-17T23:11
2026-06-17T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
В Крыму работает ПВО - объявлена беспилотная опасность