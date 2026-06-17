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В Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза
В Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза
В Красногвардейском районе Крыма увеличивают площади посева свеклы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T16:24
2026-06-17T16:24
денис кратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма увеличивают площади посева свеклы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.По его словам, уникальные климатические условия Крыма позволяют выращивать свеклу безвысадочным способом, то есть снижать затраты и повышать качество семенного материала. Площади посева ежегодно растут, что подтверждает курс на импортозамещение и развитие отечественной селекции."В Крыму ежегодно увеличиваются площади под семенниками сахарной свеклы, выращенными безвысадочным способом. В 2025 году под урожай 2026 года заложено 441,3 гектаров",- отметил глава минсельхоза.Производством семенников сахарной свеклы в Крыму занимается двенадцать сельскохозяйственных предприятий на территории Советского, Сакского, Первомайского, Красногвардейского, Симферопольского, Ленинского и Джанкойского районов, уточнил министр.Посевы делают отечественными гибридами "Айсберг", "Скала", "Буря", "Вулкан", "Ключ", "Раскат", "Стихия", "Мираж", "Циклон", "Льговское", "МС 17", "Конкурс", "Гром" "Вьюга", "Цунами" и "БС 08".Ранее сообщалось, что в Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. Так, площади под зерновыми культурами возросли на 17%, а под техническими - на 38,1%, в том числе под эфиромасличными культурами - более чем в четыре раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексыИ питает, и лечит, и отпугивает болезни: новый препарат внедряют в сельское хозяйствоОт зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктов
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РИА Новости Крым
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денис кратюк, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, крым, овощи, новости крыма
В Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза

Минсельхоз: в Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза

16:24 17.06.2026
 
© РИА Новости КрымУборка овощей в Джанкойском районе Крыма
Уборка овощей в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма увеличивают площади посева свеклы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

"Сахарная свекла — стратегическая культура, обеспечивающая продовольственную безопасность страны. И Крым вносит весомый вклад в ее семеноводство. Можно сказать, что в республике закладывается благополучие сахарной отрасли", - отметил Денис Кратюк.

По его словам, уникальные климатические условия Крыма позволяют выращивать свеклу безвысадочным способом, то есть снижать затраты и повышать качество семенного материала. Площади посева ежегодно растут, что подтверждает курс на импортозамещение и развитие отечественной селекции.
"В Крыму ежегодно увеличиваются площади под семенниками сахарной свеклы, выращенными безвысадочным способом. В 2025 году под урожай 2026 года заложено 441,3 гектаров",- отметил глава минсельхоза.
Производством семенников сахарной свеклы в Крыму занимается двенадцать сельскохозяйственных предприятий на территории Советского, Сакского, Первомайского, Красногвардейского, Симферопольского, Ленинского и Джанкойского районов, уточнил министр.
Посевы делают отечественными гибридами "Айсберг", "Скала", "Буря", "Вулкан", "Ключ", "Раскат", "Стихия", "Мираж", "Циклон", "Льговское", "МС 17", "Конкурс", "Гром" "Вьюга", "Цунами" и "БС 08".
Ранее сообщалось, что в Крыму за 11 лет посевные площади увеличены более чем на 20 процентов. Так, площади под зерновыми культурами возросли на 17%, а под техническими - на 38,1%, в том числе под эфиромасличными культурами - более чем в четыре раза.
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