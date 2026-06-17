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В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение
В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение
В Крыму ужесточили наказание директору строительной фирмы за хищение более 2,4 млн рублей. Вместо условного наказания он получил реальный срок, сообщили в... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T10:57
2026-06-17T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Крыму ужесточили наказание директору строительной фирмы за хищение более 2,4 млн рублей. Вместо условного наказания он получил реальный срок, сообщили в прокуратуре Крыма.На основании этих документов на расчетный счет фирмы перечислили более 2,4 млн рублей бюджетных средств.Алуштинским городским судом директор фирмы признан виновным, его приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Однако прокуратура подала апелляцию и наказание было изменено. Верховный Суд Крыма рассмотрел уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, отменил условное осуждение, назначив наказание в виде 2 лет и 1 месяца в исправительной колонии общего режима.Ранее сообщалось, что в Армянске руководитель подрядной организации похитил из бюджета 45 млн рублей на строительстве стадиона. Предприниматель заключил контракт с администрацией города, однако работы выполнил частично.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильемКрымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапиталаАферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублей
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крым, новости крыма, алушта, хищение, прокуратура республики крым
В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение

В Крыму попавшемуся на хищении директору стройфирмы заменили условный срок на реальный

10:57 17.06.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Крыму ужесточили наказание директору строительной фирмы за хищение более 2,4 млн рублей. Вместо условного наказания он получил реальный срок, сообщили в прокуратуре Крыма.
"В суде установлено, что в 2022 году фирма, возглавляемая осужденным, являлась подрядной организацией по контракту на проведение благоустройства дворовых территорий и городского сквера в городе Алуште. Цена договоров составила более 16 млн рублей. Введя в заблуждение заказчика, руководитель представил акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения", - отметили в надзорном ведомстве.
На основании этих документов на расчетный счет фирмы перечислили более 2,4 млн рублей бюджетных средств.
Алуштинским городским судом директор фирмы признан виновным, его приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Однако прокуратура подала апелляцию и наказание было изменено. Верховный Суд Крыма рассмотрел уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, отменил условное осуждение, назначив наказание в виде 2 лет и 1 месяца в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Армянске руководитель подрядной организации похитил из бюджета 45 млн рублей на строительстве стадиона. Предприниматель заключил контракт с администрацией города, однако работы выполнил частично.
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