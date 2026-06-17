https://crimea.ria.ru/20260617/v-krymu-direktoru-stroyfirmy-uzhestochili-nakazanie-za-khischenie-1156928505.html

В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение

В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищение

В Крыму ужесточили наказание директору строительной фирмы за хищение более 2,4 млн рублей. Вместо условного наказания он получил реальный срок, сообщили в... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T10:57

2026-06-17T10:57

2026-06-17T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В Крыму ужесточили наказание директору строительной фирмы за хищение более 2,4 млн рублей. Вместо условного наказания он получил реальный срок, сообщили в прокуратуре Крыма.На основании этих документов на расчетный счет фирмы перечислили более 2,4 млн рублей бюджетных средств.Алуштинским городским судом директор фирмы признан виновным, его приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Однако прокуратура подала апелляцию и наказание было изменено. Верховный Суд Крыма рассмотрел уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, отменил условное осуждение, назначив наказание в виде 2 лет и 1 месяца в исправительной колонии общего режима.Ранее сообщалось, что в Армянске руководитель подрядной организации похитил из бюджета 45 млн рублей на строительстве стадиона. Предприниматель заключил контракт с администрацией города, однако работы выполнил частично.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильемКрымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапиталаАферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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