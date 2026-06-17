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В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты
В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты - РИА Новости Крым, 17.06.2026
В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты
После атаки ВСУ на мосты в Херсонской области, власти решают вопрос создания альтернативных путей проезда. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T18:11
2026-06-17T18:11
геническ
владимир сальдо
херсонская область
мост
арабатская стрелка
транспорт
новые регионы россии
атаки всу
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на мосты в Херсонской области, власти решают вопрос создания альтернативных путей проезда. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, движение здесь не останавливается, а работает в реверсивном режиме, потому что людям очень нужна эта дорога. При этом губернатор отметил, что проезд могут временно перекрывать, когда того требует обстановка.Ранее сообщалось, что в ночь на среду военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области.Боевики целенаправленно бьют по мостам в регионе вот уже вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А уже на следующий день украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.В ночь на 11 июня Киев снова атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были путепроводы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.15 июня Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска. В этот же день Херсонской области произошла новая массированная атака на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто. Первым открыли проезд по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУДвижение через АПП "Джанкой" возобновленоДвижение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме
геническ
херсонская область
арабатская стрелка
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геническ, владимир сальдо, херсонская область, мост, арабатская стрелка, транспорт, новые регионы россии, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты

После атаки ВСУ на мосты в Херсонской области власти создают альтернативные пути проезда

18:11 17.06.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоМост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку
Мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на мосты в Херсонской области, власти решают вопрос создания альтернативных путей проезда. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Пока "Херсонавтодор" ремонтирует мост, мы думаем на шаг вперед: занимаемся созданием альтернативного проезда. Это даст нам гораздо более надежное и устойчивое транспортное сообщение, которое не будет зависеть от обстоятельств", - сообщил Сальдо по итогам осмотра моста, соединяющего Геническ и Арабатскую стрелку, который пострадал в результате террористических атак противника.
По его словам, движение здесь не останавливается, а работает в реверсивном режиме, потому что людям очень нужна эта дорога. При этом губернатор отметил, что проезд могут временно перекрывать, когда того требует обстановка.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоМост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку
Мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку
Ранее сообщалось, что в ночь на среду военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области.
Боевики целенаправленно бьют по мостам в регионе вот уже вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А уже на следующий день украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.
В ночь на 11 июня Киев снова атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были путепроводы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.
15 июня Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска. В этот же день Херсонской области произошла новая массированная атака на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто. Первым открыли проезд по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.
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ГеническВладимир СальдоХерсонская областьМостАрабатская стрелкаТранспортНовые регионы РоссииАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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