https://crimea.ria.ru/20260617/v-khersonskoy-oblasti-sozdayut-alternativnyy-proezd-posle-ataki-na-mosty-1156947953.html

В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты

В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты - РИА Новости Крым, 17.06.2026

В Херсонской области создают альтернативный проезд после атаки на мосты

После атаки ВСУ на мосты в Херсонской области, власти решают вопрос создания альтернативных путей проезда. Об этом сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T18:11

2026-06-17T18:11

2026-06-17T18:11

геническ

владимир сальдо

херсонская область

мост

арабатская стрелка

транспорт

новые регионы россии

атаки всу

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на мосты в Херсонской области, власти решают вопрос создания альтернативных путей проезда. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, движение здесь не останавливается, а работает в реверсивном режиме, потому что людям очень нужна эта дорога. При этом губернатор отметил, что проезд могут временно перекрывать, когда того требует обстановка.Ранее сообщалось, что в ночь на среду военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на мосты в Херсонской области.Боевики целенаправленно бьют по мостам в регионе вот уже вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А уже на следующий день украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.В ночь на 11 июня Киев снова атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были путепроводы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.15 июня Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ в последние дни целенаправленно бьют по узловым точкам Херсонской области, таким как дороги, мосты, направления к пунктам пропуска. В этот же день Херсонской области произошла новая массированная атака на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто. Первым открыли проезд по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУДвижение через АПП "Джанкой" возобновленоДвижение из Геническа на Арабатскую стрелку открыто в реверсивном режиме

геническ

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украина

россия

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геническ, владимир сальдо, херсонская область, мост, арабатская стрелка, транспорт, новые регионы россии, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, россия